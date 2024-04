Chứng khoán Rồng Việt lãi trước thuế 138 tỷ tăng 78% so với cùng kỳ

Lợi nhuận tăng trưởng vượt trội



Quý I/2024, Rồng Việt nhận định nền kinh tế Việt Nam đang dần lấy lại đà tăng trưởng, cùng với môi trường lãi suất duy trì ở mức thấp, thị trường chứng khoán Việt Nam có những diễn biến tích cực. Trong quý đầu năm, thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt 23,9 nghìn tỷ đồng/phiên, cao hơn 35,5% so với trung bình năm 2023 và chỉ số VN-Index đóng cửa cuối quý tăng 13,6% so với đầu năm.

Tận dụng cơ hội đó, Rồng Việt đã đạt KQKD Quý I/2024 khá tích cực và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Tổng doanh thu của Rồng Việt đạt 283,7 tỷ đồng, tăng 89% so với Quý I/2023. Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng khả quan, trong đó hoạt động đầu tư mang lại doanh thu 119,5 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Mảng kinh doanh môi giới và dịch vụ chứng khoán cũng có sự tăng trưởng tốt, đóng góp lần lượt 53,5 tỷ đồng (+56% yoy) và 91,8 tỷ đồng (+19% yoy) vào tổng doanh thu Quý I/2024.

Tổng chi phí quý đầu năm là 145,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt đạt mức 138,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 110,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 78% và 98% so với Quý I/2023. Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024, Rồng Việt đã hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/03/2024, tổng tài sản của Rồng Việt đạt gần 5.600 tỷ đồng (+5,9%) và vốn chủ sở hữu đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Các chỉ số tài chính đều được duy trì ở mức an toàn, ổn định và tuân thủ quy định như tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,2 lần (quy định tối đa 5 lần), tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu đạt 1,12 lần (tối đa 2 lần) và tỷ lệ an toàn tài chính là 525% (tối thiểu 180%).

Tỷ lệ ROEa và ROAa (lũy kế 4 quý gần nhất) lần lượt đạt 16,4% và 8,0%, tiếp tục thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao nhất. Thu nhập bình quân mỗi cổ phiếu (EPS) trong Quý I/2024 đạt 526 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc Quý I, giá cổ phiếu VDS đóng cửa ở mức 22.650 đồng/ cổ phiếu, tăng hơn 32% so với thời điểm đầu năm, đưa giá trị vốn hóa của Rồng Việt lên hơn 4.750 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, Rồng Việt dự kiến có 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.100 tỷ đồng lên mức 3.240 tỷ đồng trong năm 2024.

Đợt 1, Rồng Việt sẽ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức với tỷ lệ 11,5% mệnh giá và phát hành 8,85 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện các thủ tục đang được triển khai và Công ty đặt mục tiêu hoàn thành ngay trong Quý II/2024.

Đợt 2, Rồng Việt dự kiến chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ giúp Công ty chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường và tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư.

Cũng trong Quý I/2024 vừa qua, Rồng Việt tiếp tục khẳng định uy tín cũng như sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước khi phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,3%/năm, nhằm bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh. Trước đó, trong năm 2023, Rồng Việt đã phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị hơn 2.500 tỷ đồng, hoàn tất đưa 6 mã trái phiếu vào hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của HNX.

"Lấy khách hàng làm trung tâm" và tăng tốc chuyển đổi số

Bám sát quan điểm "Lấy khách hàng làm trung tâm" và "Gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng", Rồng Việt đã và đang nỗ lực phát huy sức mạnh nội lực với sự chuẩn bị tốt cả về mặt đội ngũ và hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ công nghệ, tài chính và đầu tư.

Thời gian qua, cùng với những cải tiến cho các nền tảng như eduDragon (đào tạo chứng khoán trực tuyến), smartDragon (phân tích và đánh giá cổ phiếu), hiDragon (trợ lý ảo hỗ trợ đầu tư trên Telegram), Rồng Việt còn giới thiệu gói dịch vụ margin m15Dragon miễn lãi 3 ngày đầu và ưu đãi lãi suất trong 15 ngày.

Dự kiến trong Quý II/2024, Rồng Việt sẽ ra mắt tính năng mở tài khoản bằng công nghệ eKYC kết hợp eContract (chữ ký số) giúp khách hàng mở mới tài khoản hoàn toàn trực tuyến, không cần hồ sơ giấy, giúp tiết kiệm thời gian, an toàn và bảo mật.

Trong năm 2024, Rồng Việt sẽ tiếp tục tăng tốc thực hiện chuyển đổi số, với mục tiêu hoàn thành cơ bản các dự án số hóa quan trọng trong chiến lược 2021 – 2025.

Phát triển bền vững để "Kiến tạo tương lai thịnh vượng"

Với mục tiêu "Kiến tạo tương lai thịnh vượng", Rồng Việt luôn nỗ lực hướng đến phát triển bền vững, đem lại những giá trị thực cho khách hàng, cổ đông, người lao động, thị trường tài chính và cộng đồng, xã hội.

Với cộng đồng, Rồng Việt duy trì thực hiện các chương trình thiện nguyện trong suốt 13 năm qua. Mới đây, chương trình "Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ" đã đến 2 trường phổ thông dân tộc bán trú tại huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu), tặng quà cho 700 em học sinh và tài trợ công trình giếng khoan cho nhà trường với tổng giá trị hơn 370 triệu đồng.

"Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ" lần thứ 13 tại tỉnh Lai Châu

Tiếp nối sứ mệnh đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua của Rồng Việt đã phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận trích 0,75% lợi nhuận sau thuế riêng năm 2023 (tương đương gần 2,5 tỷ đồng) và dự kiến 1% lợi nhuận sau thuế riêng năm 2024 vào Quỹ thiện nguyện nhằm tăng cường nguồn ngân sách cho chương trình vì cộng đồng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.