Chứng khoán SHS kinh doanh thế nào kể từ khi con trai bầu Hiển tiếp quản?

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHS) mới thông báo, ngày 12/4 tới đây, doanh nghiệp này sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thời gian họp là ngày 15/5 tại Phòng Hội thảo khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Hiện, Chủ tịch HĐQT SHS là ông Đỗ Quang Vinh, con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Ngoài chức vụ tại SHS, ông Đỗ Quang Vinh cũng đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Giám đốc ngân hàng số Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB).

Được biết, ông Đỗ Quang Vinh được bổ nhiệm làm Chủ Tịch HĐQT SHS thay thế cho ông Đỗ Quang Hiển kể từ ngày 27/2/2022.

Chứng khoán SHS kinh doanh thế nào kể từ khi ông Đỗ Quang Vinh làm Chủ tịch HĐQT?

Theo báo báo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của SHS, kết thúc năm 2022, SHS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1.542,5 tỷ đồng, giảm 47% so với năm 2021. Trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng lớn nhất là lãi từ hoạt động cho vay và phải thu đạt 567,8 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng thời điểm năm trước; thu từ hoạt động môi giới giảm 40% còn 332,8 tỷ; lãi từ mảng tự doanh là 464,4 tỷ đồng, giảm 68,7%; hoạt động tư vấn tài chính tăng gấp 6,9 lần so với năm 2021 lên 83,6 tỷ đồng…

Năm 2022, chi phí hoạt động của SHS tăng 31%, lên gần 1.089 tỷ đồng; trong đó, chi phí tài chính tăng 9,5% lên 163,3 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý của SHS giảm 40,4% còn 98,2 tỷ đồng.

Kết quả, SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 197,3 tỷ đồng và lãi sau thuế là 162,2 tỷ đồng, giảm 88,4% so với năm trước và thấp nhất trong vòng 6 năm kể từ năm 2017.

So với kế hoạch kinh doanh với 3.428 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.025 tỷ đồng lãi trước thuế, đến hết năm 2022, SHS thực hiện được lần lượt 45% và gần 10% chỉ tiêu cả năm.

Bước sang năm 2023, luỹ kế cả năm, SHS mang về tổng doanh thu 1.460 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với năm 2022. Nhờ hoạt động tự doanh hiệu quả kéo giảm phần lỗ các tài sản tài chính (FVTPL) xuống chỉ còn một nửa so với cùng kỳ. Kết quả, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 559 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2022. Với kết quả này, Công ty đã thực hiện lần lượt 75% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lãi trước thuế đã đề ra cho năm 2023.

Tuy lãi năm 2023 đã tăng gần 3,4 lần năm 2022, nhưng mức lãi này vẫn thấp hơn 26% so với năm 2020 (lãi 754,3 tỷ đồng) và thấp hơn 60% lãi năm 2021 (lãi 1.396,3 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán SHS tăng 558 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng hơn 5% lên 11.457 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL tăng gần 16% lên 5.032 tỷ đồng.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) của Chứng khoán SHS tăng 15,5% so với đầu năm lên 660,6 tỷ đồng. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trị giá 1.000 tỷ đồng hồi đầu năm không còn ghi nhận tại thời điểm cuối năm.

Các khoản cho vay margin tính đến cuối năm 2023 là 3.656 tỷ đồng, tăng 1.363 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Về danh mục cổ phiếu, Chứng khoán SHS đầu tư nhiều nhất vào cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với tổng giá trị đầu tư 311 tỷ đồng (đang ghi nhận lãi 9,6%, tương đương gần 30 tỷ đồng).

Trong hai quý cuối năm, Chứng khoán SHS đầu tư hai cổ phiếu bán lẻ là MWG và FRT với giá mua lần lượt là gần 278 tỷ và 299 tỷ. Theo giá trị thị trường, MWG đang tạm lỗ 30 tỷ trong khi FRT lãi 82 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư vào các cổ phiếu khác ghi nhận gần 2.697 tỷ đồng. Danh mục trái phiếu ghi nhận hơn 1.335 tỷ đồng, song báo cáo không thuyết minh cụ thể.