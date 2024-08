Chứng khoán SHS lọt Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả

SHS là một trong số ít công ty chứng khoán nằm trong bảng xếp hạng VIX50 năm 2024



Bảng xếp hạng Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả - Vietnam Top 50 Public Companies (VIX50) được Vietnam Report cùng các chuyên gia nghiên cứu và đánh giá khách quan theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm vinh danh những công ty đại chúng có nền tảng tài chính vững vàng, đạt những thành tựu đáng ghi nhận, thể hiện tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế trong ngành.

Tại thời điểm công bố bảng xếp hạng, vốn hóa của 50 công ty đại chúng trong danh sách VIX50 chiếm trên 51% của toàn thị trường, cho thấy mức độ ảnh hưởng của các công ty trong bảng xếp hạng. Nằm trong danh sách VIX50 năm nay, SHS là một trong số ít những định chế tài chính được bình chọn của ngành chứng khoán, bên cạnh các ngân hàng và tổ chức lớn như Vietcombank, BIDV, SHB, Techcombank, FPT, Vinhomes, Tập đoàn Hòa Phát,…

SHS ghi nhận tình hình tài chính ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch tăng vốn lớn lên 17.126 tỷ đồng



Thời gian gần đây, Chứng khoán SHS ghi nhận những dấu ấn tăng trưởng vượt trội về năng lực nguồn vốn. Chỉ tính riêng năm 2022, SHS đã 2 lần tăng vốn điều lệ, từ 3.252,7 tỷ đồng lên 8.131,6 tỷ đồng. Năm 2024, SHS đang trong quá trình tăng vốn điều lệ lên 17.126,2 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, giữ vững vị thế là một trong những công ty chứng khoán có quy mô lớn dẫn đầu thị trường.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động Quý II/2024, tổng kết 6 tháng đầu năm 2024, SHS ghi nhận 1.164 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023, lãi trước thuế đạt 879 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với 6 tháng đầu năm ngoái. Năm 2024, Công ty đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 1.035,3 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Như vậy sau nửa đầu năm, SHS đã thực hiện được gần 85% chỉ tiêu lợi nhuận.

SHS tạo dựng niềm tin với khách hàng và cộng đồng, hướng đến trở thành Tập đoàn Tài chính Đầu tư

Với định hướng phát triển SHS trở thành Tập đoàn Tài chính Đầu tư, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT, đã đặt ra mục tiêu đổi mới, phát triển toàn diện và bền vững cho SHS ở tất cả các khía cạnh từ năng lực tài chính, mô hình quản trị, chất lượng nhân sự, hệ thống công nghệ, nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, tối ưu và tiên phong.

SHS không ngừng tạo dựng niềm tin với khách hàng và nhà đầu tư

SHS đã liên tục triển khai các giải pháp nhằm đồng hành, mang đến giá trị thiết thực cho nhà đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, SHS nhiều lần nâng cấp nền tảng giao dịch trên cả 2 phiên bản SHTrading và SHWeb, tối ưu trải nghiệm người dùng, và ra mắt các sản phẩm mới cho khách hàng như Margin TPlus.

Là công ty chứng khoán uy tín hàng đầu trong mảng ngân hàng đầu tư & khách hàng tổ chức, đồng thời là một công ty niêm yết đại chúng, SHS luôn đề cao yếu tố minh bạch trong quản trị công ty. SHS tham chiếu và áp dụng tiêu chuẩn hoạt động kinh doanh phát triển bền vững theo GSI – Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu, đạt Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất năm 2023 trong danh mục tổ chức tài chính lớn. Năm 2024, SHS là một trong 21 tổ chức tài chính quy mô vốn hóa lớn đạt chuẩn công bố thông tin do IR Awards 2024 bình chọn.

Với vai trò là một thành viên lớn trong thị trường chứng khoán Việt Nam, SHS góp phần cùng thị trường khơi thông nguồn vốn hoạt động kinh doanh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, đồng thời hàng năm đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và cộng đồng. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, SHS đóng góp lần lượt 124 tỷ đồng và 168 tỷ đồng thuế TNDN.

Những thành quả đã đạt được từ đầu năm 2024 cho thấy SHS đang trên đà phát triển và có tiềm lực vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới, giữ vững vị thế Top công ty chứng khoán đại chúng hiệu quả, minh bạch, uy tín. Đồng thời, những thành tựu đó giúp SHS củng cố nền tảng, gia tăng sức mạnh trên định hướng trở thành Tập đoàn Tài chính Đầu tư hàng đầu Việt Nam trong thời gian từ nay đến năm 2030 với tôn chỉ "Tư vấn tận tâm, đầu tư bền vững", tất cả vì sự thịnh vượng của khách hàng và nhà đầu tư.