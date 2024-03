Chứng khoán SSI đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 cao kỷ lục, tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cụ thể, SSI lên kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 8.112 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.398 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của công ty chứng khoán này.

Bản kế hoạch này sẽ được trình lên xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 25/4/2024 tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài kế hoạch kinh doanh trên, SSI dự kiến trình đại hội thông qua một số nội dung quan trọng như phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, tiếp tục thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023; bầu 2 thành viên HĐQT và một số vấn đề khác.

Trước đó trong năm 2023, tổng doanh thu hoạt động đạt 7.158 tỷ, tăng 13% so với 2022. Kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 2.849 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch đề ra. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt lần lượt 68.519 và 22.584 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 3% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay margin của SSI đạt 14.672 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2022.

Hồi cuối tháng 12/2023, cổ đông SSI đã thông qua hai phương án tăng vốn bao gồm phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20 và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cp theo tỷ lệ 100:10. Tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng qua đó củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI chốt phiên 19/3 đạt 36.150 đồng/cp.