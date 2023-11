Chứng khoán SSI muốn phát hành thêm gần 500 triệu cổ phiếu cho CĐHH trước khi chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ dự kiến vượt 19.600 tỷ

Theo công bố thông tin, Chứng khoán SSI (mã SSI) sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 22/11/2023 đến 20/12/2023. Nội dung lấy ý kiến liên quan tới các phương án phát hành tăng vốn của SSI.

Thứ nhất, về các phương án tăng vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 hồi tháng 4, phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP đang được thực hiện, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 15.111 tỷ đồng. Trong khi đó, việc phát hành hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ chưa được thực hiện.

Thứ hai, SSI trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. SSI dự kiến phát hành tối đa hơn 453 triệu cổ phiếu mới, trong đó 302 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:20 (mỗi 10 cổ phiếu nhận về 2 cổ phiếu mới) và chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 100:10 (mỗi 10 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới).

SSI sẽ thực hiện phương án này trong năm 2023-2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT. Số tiền gần 2.300 tỷ đồng thu về dùng để bổ sung vốn hoạt động đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác và cho vay giao dịch ký quỹ.

Hoàn tất, vốn điều lệ của Chứng khoán SSI dự kiến tăng lên mức 19.645 tỷ đồng, tiếp tục là quán quân vốn điều lệ nhóm chứng khoán. Hiện nhóm chứng khoán ghi nhận VPBank Securities theo sát SSI với vốn điều lệ đạt 15.001 tỷ đồng và VNDirect với 12.178 tỷ (VNDirect đã có kế hoạch tăng vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, SSI cho biết phương án phát hành hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất kế hoạch tăng vốn trên. Như vậy nếu thành công, vốn điều lệ của SSI thậm chí sẽ có thể tăng lên mức gần 20.700 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh , trong quý 3/2023, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.941 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của SSI trong quý 3/2023 đạt 880 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty mang về 5.111 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.204 tỷ và 1.780 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, SSI đã hoàn thành 87% mục tiêu đề ra cho cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI chốt phiên 22/11 đạt 32.900 đồng/cp, tăng 27% từ đầu tháng 11.