Mới đây, Chứng khoán SSI bất ngờ đăng một bài viết trên Facebook với nội dung khá dí dỏm. Cụ thể, SSI viết: "Tôi một nến, bạn một nến. Post này đủ 1000 like, phiên mai VNI xanh thì SSI lên deal tặng iPhone 18". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng nhà đầu tư.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh phiên giao dịch 21/9 – phiên đầu tiên Việt Nam chính thức nằm trong nhóm thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE Russell – lại diễn biến không như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. VN-Index đóng cửa dưới mốc 1.800 điểm, mất 16 điểm, tương đương giảm 0,88% so với phiên trước.

Áp lực bán cũng đến từ khối ngoại. Trong phiên đầu tiên sau nâng hạng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 683 tỷ đồng trên thị trường, tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, FPT và SSI. Ở chiều ngược lại, MCH, VPB, CTG, BSR và MBB là những mã được mua ròng mạnh nhất.

Diễn biến này phần nào cho thấy việc nâng hạng không đồng nghĩa thị trường sẽ lập tức tăng điểm. Trước thời điểm chính thức có hiệu lực, một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá cổ phiếu, trong khi dòng vốn từ các quỹ mô phỏng chỉ số cũng được triển khai theo từng giai đoạn.

Trước đó, tuần giao dịch 14-18/9, khối ngoại trên HoSE đã mua ròng khoảng 2.600 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nước ngoài đã có sự cải thiện trước thời điểm nâng hạng. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, khối ngoại vẫn đang ở trạng thái bán ròng trên thị trường Việt Nam.

Dù vậy, câu chuyện nâng hạng vẫn được kỳ vọng mang lại dư địa lớn cho dòng vốn ngoại trong trung và dài hạn. Theo ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường Nước ngoài tại Chứng khoán SSI, tổng dòng vốn quốc tế vào Việt Nam có thể lên tới 10 tỷ USD nếu tính cả sự tham gia của các quỹ chủ động. Trong khi đó, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn, kéo dài đến năm 2027. Tác động được kỳ vọng rõ nét hơn từ đợt tích hợp tiếp theo vào tháng 3/2027, khi quy mô phân bổ vốn lớn hơn.