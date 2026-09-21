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Một ngày sau chuyến bay đặc biệt, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 5.000 tỷ đồng, trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam

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Một ngày sau chuyến bay đặc biệt, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 5.000 tỷ đồng, trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam

Đà tăng của VJC đưa tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet tăng nhanh chóng.

Cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 21/9. Chốt phiên, VJC tăng kịch biên độ 6,98%, lên 138.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 769 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Vietjet theo đó đạt khoảng 106.134 tỷ đồng. Như vậy, giá trị thị trường của doanh nghiệp đã tăng thêm khoảng 6.922 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Một ngày sau chuyến bay đặc biệt, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 5.000 tỷ đồng, trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam - Ảnh 1.

Đà tăng của VJC đưa tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet tăng nhanh chóng.Theo dữ liệu từ Forbes, tài sản của bà Thảo đã tăng gần 200 triệu USD chỉ trong một phiên, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng. Qua đó, tổng tài sản của vị tỷ phú cán mốc 4,3 tỷ USD, đứng thứ 1.017 trên thế giới và vượt bà Phạm Thu Hương để trở thành người giàu thứ hai Việt Nam.

Một ngày sau chuyến bay đặc biệt, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 5.000 tỷ đồng, trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam - Ảnh 2.

Trước đó 1 ngày, trong ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có mặt trên một chuyến bay đặc biệt từ Việt Nam tới Mỹ. Đây là chuyến bay chuyên cơ của Vietjet đưa khoảng 150 doanh nhân và nghệ sĩ Việt Nam tới New York, trong đó đoàn doanh nghiệp sang Mỹ tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và thúc đẩy thương mại với các đối tác quốc tế.

Sự xuất hiện của đoàn khách đặc biệt khiến chuyến bay nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi phía sau hành trình hàng không kéo dài hàng nghìn km không chỉ là câu chuyện di chuyển từ Việt Nam sang Mỹ, mà còn là một hoạt động kết nối doanh nghiệp diễn ra đúng thời điểm New York đang tập trung nhiều sự kiện quốc tế.

Chuyến bay ngày 20/9 cũng nối tiếp chuỗi hoạt động quốc tế của Vietjet trong thời gian qua. Trước đó, tháng 1/2025, hãng từng thực hiện chuyến bay từ Việt Nam tới Mỹ mang tên "Hello America!", trong đó bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đoàn công tác có các cuộc gặp với nhiều đối tác tại Mỹ. Đến tháng 6/2026, Vietjet tiếp tục đồng hành cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại chương trình kết nối thương mại và đầu tư ở Kazan, Liên bang Nga. 

Các doanh nhân Việt Nam đáp chuyến bay của Vietjet hạ cánh tại New York

Ở góc độ kinh doanh, Vietjet đang ghi nhận quy mô doanh thu tăng mạnh trong năm 2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của hãng đạt 51.536 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành 59,4% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng, tương đương 64,5% kế hoạch năm.

Hoạt động khai thác cũng duy trì quy mô lớn khi Vietjet vận chuyển hơn 13,4 triệu lượt hành khách trên khoảng 72.000 chuyến bay trong nửa đầu năm, đồng thời vận chuyển gần 41.000 tấn hàng hóa. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản hợp nhất của hãng đạt hơn 149.000 tỷ đồng.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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