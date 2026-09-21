FPT lãi ròng gần 30 tỷ đồng mỗi ngày trong tháng 8

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt lần lượt 35.408 tỷ đồng và 7.648 tỷ đồng, tăng 13,5% và 17,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 6.761 tỷ đồng và 3.964 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 13%.Tính riêng trong tháng 8/2026, lãi ròng đạt khoảng 876 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày FPT lãi ròng 28 tỷ đồng.

Xét theo từng khối kinh doanh, Công nghệ tiếp tục là trụ cột chính của FPT với doanh thu 8 tháng đạt 31.438 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ và chiếm 89% tổng doanh thu tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế của khối này đạt 4.459 tỷ đồng, tăng 17,1%, đóng góp 58% tổng lợi nhuận trước thuế.

Mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 25.529 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 13,8%. Trong đó, thị trường trọng điểm Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 20,8% (27% tính bằng Yên Nhật), ghi nhận doanh thu 11.946 tỷ đồng.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 33.285 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ việc ký kết các hợp đồng hạ tầng AI quy mô lớn (AI Factory) và ký kết hợp tác với các đối tác công nghệ.

Doanh thu Chuyển đổi số đạt 12.659 tỷ đồng (+19,7% so với cùng kỳ) dẫn dắt bởi doanh thu Dịch vụ AI/Data Analytics với mức tăng trưởng doanh số 60%, đạt 2.555 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu chuyển đổi AI tiếp tục mở rộng trong tập khách hàng toàn cầu của FPT.

Trong khi đó, khối Giáo dục, Đầu tư và Khác ghi nhận doanh thu 3.970 tỷ đồng, giảm 2,8% nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 18% lên 3.190 tỷ đồng, tương đương 42% tổng lợi nhuận trước thuế của FPT.

Các thông tin liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, tại khối công nghê, FPT tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Âu, tăng cường năng lực Automotive. Cụ thể, FPT đã mua lại bộ phận thiết kế và phát triển tại Ba Lan của Nippon Seiki Europe B.V. và thành lập FPT Ba Lan tại Gdańsk. Đơn vị mới tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng kỹ thuật cao như phát triển và kiểm định phần mềm nhúng, phần mềm hiển thị kính lái (HUD), kỹ thuật hệ thống, kiến trúc phần mềm, kiểm thử và đảm bảo chất lượng, bổ sung năng lực chuyên sâu cho FPT trong chuỗi giá trị phần mềm ô tô. Việc bổ sung đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm tại châu Âu giúp FPT gia tăng khả năng cung cấp dịch vụ từ tư vấn, thiết kế đến phát triển và kiểm định phần mềm ngay tại thị trường, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các hãng xe và nhà cung cấp linh kiện hàng đầu trong khu vực.

Mặt khác, Chelsea FC và FPT gia hạn quan hệ hợp tác chiến lược cho mùa giải 2026/27, tiếp nối hợp tác từ năm 2025 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ. Trong giai đoạn đầu, hai bên đã triển khai các sáng kiến như Megastore Express, nền tảng Click & Collect ưu tiên thiết bị di động, và nền tảng Official Supporters Club mới dành cho cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Việc gia hạn phản ánh khả năng của FPT trong việc triển khai các giải pháp số ở quy mô lớn, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác tiếp theo tập trung vào đổi mới sáng tạo và các giải pháp ứng dụng AI nhằm tăng cường hiện diện số và tương tác với người hâm mộ của Chelsea.

Tại khối giáo dục, FPT đã vừa đưa vào vận hành Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Long An tại khu đô thị T&T City Millennia, với công suất thiết kế 2.500 học sinh mỗi năm. Cơ sở có diện tích hơn 25.000 m², tổng diện tích sàn trên 33.000 m², và là cơ sở thứ 18 của hệ thống FPT Schools trên toàn quốc. Việc khai trương tiếp tục mở rộng hiện diện của FPT Education tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời củng cố chiến lược phát triển nguồn nhân lực số thông qua chương trình đào tạo tập trung vào công nghệ, AI, STEM, Robotics, tiếng Anh và năng lực toàn cầu.