Chứng khoán Trí Việt (TVB) muốn mua lại 2,5 triệu cổ phiếu từ người lao động nghỉ việc với giá gấp đôi trên sàn

CTCP Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) vừa thông qua phương án mua lại hơn 2,5 triệu cổ phiếu TVB với mức giá 10.000 đồng/cp. Mục đích mua lại để thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua ngày 1/3/2021.

Nguồn vốn thực hiện mua lại từ vốn chủ sở hữu. Phương thức giao dịch là thực hiện chuyển quyền sở hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Thời gian giao dịch dự kiến quý 4 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đối tượng mua lại gồm (1) người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ được công ty mua thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động; và (2) người lao động nghỉ việc trong vòng từ tháng 13 tiếp theo đến 18 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành sẽ được công ty mua thu hồi 50% số cổ phiếu đã mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Trên thị trường, cổ phiếu TVB đang trong nhịp giảm mạnh sau khi lên đỉnh một năm và hiện đang dừng ở mức 5.200 đồng/cp, thấp nhất trong vòng gần 4 tháng. Như vậy, thị giá hiện tại của TVB chỉ bằng một nửa so với mức giá trong phương án mua lại cổ phiếu từ người lao động nghỉ việc.

Cuối tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TVB do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 của công ty âm 174,84 tỷ đồng và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ căn cứ BCTC soát xét bán niên năm 2023. Ngoài ra, cổ phiếu này còn thuộc diện hạn chế và chỉ được giao dịch phiên chiều kể từ ngày 23/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 65% và 81% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch năm 2023, TVB đã thực hiện 61% chỉ tiêudoanh thu (62 tỷ đồng) và 45% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (16 tỷ đồng).

Tính tới cuối quý 2, TVB có quy mô tài sản hơn 946 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Giá trị tài sản tài chính FVTPL là 110 tỷ đồng, tăng 16%, gồm các cổ phiếu MBB, MWG và NKG. Ngoài ra, TVB còn đang nắm cổ phiếu HPG, FPT dưới dạng các tài sản tài chính sẵn sàng bán (AFS), giá trị hợp lý cuối kỳ lần lượt là 106 tỷ đồng và 199 tỷ đồng.