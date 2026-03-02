Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất từ đầu năm, tiền vào HoSE lên cao nhất 4 tháng

Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch nhiều biến động khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Dù thị trường có thời điểm hồi phục khá tích cực giúp VN-Index "nhuộm" sắc xanh, lực cung dâng cao về cuối phiên chiều đã khiến đà hồi phục không thể duy trì.

Đóng cửa phiên 2/3, VN-Index giảm 34 điểm, tương ứng 1,82%, lùi về mốc 1.846 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của chỉ số kể từ phiên 25/12 năm ngoái, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng sau giai đoạn thị trường vận động ở vùng điểm số cao.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi có hơn 500 cổ phiếu giảm giá, áp đảo so với khoảng 280 mã tăng.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản lại tăng vọt trong phiên điều chỉnh mạnh. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 43.530 tỷ đồng, cao nhất trong hơn 4 tháng, kể từ phiên 21/10/2025. Dòng tiền lớn vẫn hiện diện trên thị trường, song sự gia tăng mạnh của thanh khoản trong bối cảnh chỉ số đi xuống cho thấy bên bán đang tạm thời chiếm ưu thế.

Pha giảm điểm của chứng khoán Việt Nam cũng phần nào đồng pha với xu hướng điều chỉnh tại nhiều thị trường trong khu vực. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,35%, thị trường Hàn Quốc mất khoảng 1%, trong khi các thị trường như Thái Lan và Singapore đều giảm trên 2%.

Diễn biến kém tích cực của thị trường phần nào đến từ tâm lý thận trọng gia tăng trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt sau những thông tin liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran. Lo ngại rủi ro địa chính trị có thể tác động tới giá dầu, lạm phát và dòng vốn toàn cầu đã khiến lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, vẫn còn khá sớm để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của diễn biến này. Nhiều nhận định cho rằng nhịp rung lắc của VN-Index nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, nhất là trong trường hợp căng thẳng không lan rộng và các thị trường quốc tế sớm ổn định trở lại.

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán VPBankS cho rằng thị trường Việt Nam ít phụ thuộc trực tiếp vào dầu Iran, phản ứng chủ yếu qua tâm lý và dòng vốn ngoại. Nếu giá dầu sớm ổn định nhờ phản ứng của OPEC, chỉ số VN-Index có thể tích lũy và quay lại đà tăng, với cơ hội vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành.

﻿Nhiều yếu tố hỗ trợ cho VN-Index

Bên cạnh những biến động ngắn hạn do yếu tố địa chính trị, thị trường đang bước vào giai đoạn có nhiều yếu tố hỗ trợ cả về tâm lý lẫn mùa vụ.

Theo yếu tố mùa vụ, tháng 3 đang là tháng có xác suất tăng cao, trong đó 5 năm gần nhất thị trường đều tăng điểm trong chuỗi tăng 9/10 năm trở lại đây, năm giảm duy nhất (2020, giảm gần -25%) là dịch Covid.

Bên cạnh đó, tháng 3 là mùa Đại hội cổ đông, cung cấp cho nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp năm 2026 cũng như những thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng được lé lộ.

Năm nay, tháng 3 còn có thông tin khá “nặng ký” với đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE và hàng loạt các Luật và Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, giúp tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và thu hút vốn (Luật Quy hoạch 2025, Luật Đầu tư 2025, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025, Nghị định về thông tin nhà ở và bất động sản và các thông tư Ngân hàng Nhà nước).

Tuy vậy, Chứng khoán MBS trong báo cáo mới đây đưa ra kịch bản rằng thị trường sẽ có nhịp rung lắc mạnh cho tới điều chỉnh khi phía trước là vùng đỉnh cũ (1.900 -1.920 điểm). Nhịp điều chỉnh (nếu có) sẽ giúp thị trường tạo đà đi lên, vượt đỉnh trong bối cảnh yếu tố mùa vụ đang ủng hộ cùng dòng tiền đã quay trở lại mạnh mẽ.

Với câu chuyện nâng hạng, ﻿ông Bùi Văn Huy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu Đầu tư CTCP FIDT đánh giá thị trường thị trường cần được nhìn nhận một cách khách quan ở thời điểm hiện tại. Về dài hạn, đây là một yếu tố tích cực, khẳng định sự trưởng thành và cải thiện về chất lượng của thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn lớn từ quốc tế.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tác động có thể không lớn như kỳ vọng. Thị trường thường có xu hướng "Buy the Rumour, Sell the News", và câu chuyện nâng hạng đã được đề cập trong một thời gian dài, có thể đã phần nào phản ánh vào giá của một số cổ phiếu.

Một yếu tố thực tế cần quan sát là diễn biến giao dịch của khối ngoại. Việc khối này vẫn duy trì xu hướng bán ròng mạnh cho thấy câu chuyện nâng hạng trước mắt chưa đủ để đảo ngược dòng vốn này trước những bất ổn vĩ mô toàn cầu.