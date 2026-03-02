Khối ngoại rót hơn 800 tỷ gom ba cổ phiếu bluechips trong phiên VN-Index giảm mạnh

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-03-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 784 tỷ đồng.

Tâm lý thị trường ảnh hưởng bởi căng thẳng Trung Đông khiến VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Chốt phiên 2/3, chỉ số giảm 34,23 điểm xuống 1.846 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 47.200 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 767 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 387 tỷ đồng. Theo sau, SSI và MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 213 tỷ đồng và 204 tỷ đồng.

Ngược lại, VCB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 193 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu POW và CTG cũng bị "xả" 185 tỷ đồng và 109 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 15 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, PVB, IVS.

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 8 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 4 tỷ, VFS, MBS, PLC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 4 tỷ đồng. Theo sau, PHP và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, OIL bị khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại QNS, HNG,...

Mai Chi

