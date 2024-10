Chứng khoán VIX chính thức tăng vốn điều lệ lên 14.585 tỷ đồng

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa công bố quyết định về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX được thay đổi đăng ký niêm yết.



Cụ thể, Chứng khoán VIX tăng số lượng chứng khoán niêm yết từ 669,4 triệu cổ phiếu lên 1.458,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ công ty sau thay đổi là 14.585,1 tỷ đồng.

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực bắt đầu từ 18/10. Lý do thay đổi là Chứng khoán VIX vừa cùng lúc hoàn tất 4 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, VIX phát hành 66,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; phát hành 66,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10%); chào bán 635,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành qua 4 đợt nêu trên là hơn 789 triệu cổ phiếu.

Sau các đợt phát hành nói trên, VIX bổ sung vào quỹ tiền mặt hơn 3.500 tỷ đồng, do đó các khoản tiền và tương đương tiền tăng tăng từ 139,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4.152,9 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Cũng tại thời điểm cuối quý III//2024, các khoản cho vay của VIX cũng tăng mạnh, đạt 4.223 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay margin (giao dịch ký quỹ) chiếm hơn 4.125 tỷ đồng, còn lại là cho vay ứng trước tiền bán của khách hàng với hơn 97,8 tỷ đồng.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc là 8.726 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu niêm yết ghi nhận 3.457 tỷ đồng, tạm lãi 189 tỷ đồng; cổ phiếu chưa niêm yết 627 tỷ đồng tạm lãi 185 tỷ đồng. Trái phiếu chưa niêm yết và ủy thác đầu tư ghi nhận lần lượt 2.741 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2024 của VIX cho thấy doanh thu hoạt động gần 554 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ năm trước. Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động cũng tăng gần 3 lần lên 197 tỷ đồng.

Kết quả, VIX báo lợi nhuận sau thuế đạt 265,3 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh kém sắc trong quý II nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 551 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.