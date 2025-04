Chứng khoán VIX đặt mục tiêu gia nhập nhóm lợi nhuận nghìn tỷ

Kế hoạch tăng trưởng tích cực

Theo tài liệu ĐHCĐ, năm 2025, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 184% so với kết quả thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 181%.

Theo VIX, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng tích cực năm 2025 bởi định hướng phát triển môi giới và tự doanh làm nền tảng trong các mảng hoạt động chính đang cho thấy đây là hướng đi đúng đắn trong giai đoạn hiện tại.

Nhìn lại năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là có nhiều khó khăn: Mặc dù chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.266 điểm, tăng 136 điểm (tương đương 12%) so với cuối năm 2023, nhưng diễn biến chủ yếu của thị trường là giai đoạn phân phối với 3 đặc trưng chính là: Các mã cổ phiếu có vốn hoá lớn bị giảm giá khá mạnh, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư; khối ngoại bán ròng với khối lượng rất lớn (94.000 tỷ đồng, tăng 347% so với năm 2023); và các dòng cổ phiếu có sự phân hoá khá mạnh.

Trong bối cảnh đó, doanh thu tự doanh năm 2024 của Công ty đạt 1.197 tỷ đồng chiếm 64,8% tổng tỷ trọng doanh thu và tăng 11,9% so với doanh thu năm 2023. Với diễn biến khó khăn của thị trường chứng khoán năm 2024, việc tăng trưởng doanh thu trong hoạt động đầu tư tự doanh của VIX đáng được ghi nhận.

Về hoạt động môi giới, doanh thu phí giao dịch của VIX trong năm 2024 đạt 135 tỷ đồng tăng 48,7 tỷ đồng tương ứng 56,4% so với năm 2023. Dư nợ margin của VIX tăng từ 3.008 tỷ đồng (năm 2023) lên đến 5.774 tỷ đồng tương đương với mức tăng 91,9%.

Trên cơ sở đánh giá những thách thức và cơ hội của thị trường chứng khoán năm 2025, VIX xác định sẽ tập trung nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị; tiếp tục phát triển, đẩy mạnh các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty nhằm tối đa hoá hiệu quả hoạt động mà mũi nhọn là hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán và hoạt động nghiệp vụ đầu tư tự doanh chứng khoán…

Bên cạnh đó, Công ty sẽ bám sát các định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ năm 2025 và các năm tiếp theo, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các thay đổi của thị trường về sản phẩm và cơ chế vận hành khi thị trường đang càng ngày càng tiến gần tới mục tiêu nâng hạng.

Cũng theo tài liệu Đại hội, Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán, giá trị dự kiến là hơn 729 tỷ đồng. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là hơn 14.585 tỷ đồng.

Hạ tầng công nghệ sẵn sàng

Một điểm nhấn của VIX trong năm 2024 là việc tập trung đầu tư và phát triển hạ tầng công nghệ. Cụ thể, VIX đã hợp tác cùng Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính FSS để triển khai dự án Hệ thống giao dịch chứng khoán hoàn toàn mới (Xpower) và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 27/01/2024.

Hệ thống đã mang lại những tiện ích vượt trội tới nhà đầu tư như tăng tốc độ xử lý lệnh, bổ sung các tiện ích giao dịch, giúp nhà đầu tư quản lý tài sản và thực hiện đầu tư một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, XPower còn được tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra được những khuyến nghị hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Hệ thống XPower là nền tảng cơ sở để tích hợp các sản phẩm, dịch vụ mới trong tương lai.

VIX cũng đã hoàn thành việc xây dựng/nhận diện hình ảnh thông qua việc đổi mới website Công ty, vừa mang tính hiện đại vừa thân thiện với người sử dụng, đồng thời cũng là nơi quảng bá các sản phẩm dịch vụ mà VIX cung cấp cho khách hàng.

Hiện tại, nhân sự cũng như hệ thống giao dịch chứng khoán của VIX đã sẵn sàng đáp ứng được phương án kết nối (golive) hệ thống KRX theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (Dự kiến hệ thống KRX sẽ đi vào vận hành trong tháng 5/2025).

Năm 2025, VIX cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực xử lý, bổ sung năng lực lưu trữ và an toàn bảo mật hệ thống. Trong đó, VIX đã hợp tác với các đơn vị cung cấp về dịch vụ an toàn, an ninh mạng, thường xuyên rà soát các lỗ hổng bảo mật của hệ thống giao dịch chứng khoán nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn của Hệ thống.

Mục tiêu và chiến lược trung, dài hạn của VIX là trở thành một công ty chứng khoán mạnh và chuyên nghiệp, là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư, tham gia vào nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường về quy mô vốn và hiệu quả hoạt động.

Trong đó, các giải pháp trọng tâm bao gồm: Đẩy mạnh mảng môi giới, tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị cho khách hàng bằng công nghệ, chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, trong đó việc phát triển các sản phẩm mới, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tư vấn đầu tư, sẽ là một hướng đi quan trọng. Coi trọng hiệu quả hoạt động, đặt hiệu quả và giá trị mang lại cho cổ đông lên trên hết; làm tốt hơn nữa những sản phẩm và dịch vụ hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty song song với quản trị rủi ro chặt chẽ.