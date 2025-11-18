Chứng sĩ tranh tài “Chứng trường bạc tỷ” giữa lúc VN-Index vượt 1.650 điểm

Bối cảnh thị trường sôi động, thanh khoản cải thiện và dòng tiền chủ động luân chuyển giữa các nhóm ngành đang tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư thử thách chiến lược, vận dụng kỹ năng phân tích và quản trị rủi ro.

Sau mùa đầu tiên với hơn 7.000 nhà đầu tư tham gia, mùa 2 của Chứng Trường Bạc Tỷ tiếp tục thu hút mạnh mẽ cộng đồng nhà đầu tư. Cuộc thi được tổ chức bởi Chứng khoán Pinetree phối hợp cùng CafeF, nơi nhà đầu tư có thể kiểm nghiệm tư duy giao dịch trong môi trường cạnh tranh thực tế, minh bạch và hoàn toàn miễn phí.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của cuộc thi, giải Cơ sở ghi nhận hiệu suất cao nhất đạt hơn 9% (hiệu suất đạt được chỉ trong 1 ngày). Hiệu suất này đến từ thí sinh của bảng Cá Koi (NAV từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ). Các bảng Cá Chép (NAV dưới 100 triệu), Cá Voi (NAV từ 1 tỷ trở lên) cũng ghi nhận mức hiệu suất trong ngày cao nhất đều hơn 8% (lần lượt 8,6% và 8,2%).

Bảng xếp hạng được mong đợi của các chứng sĩ mùa cuối năm

Trên các diễn đàn và group chứng khoán, ghi nhận nhiều nhà đầu tư tiếc nuối khi bỏ lỡ giai đoạn đăng ký giải Cơ sở của cuộc thi Chứng Trường Bạc Tỷ. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn rộng mở khi giải Phái sinh vẫn mở cổng đăng ký. Đây là vòng thi được xem là "sàn đấu cao trào", nơi tài khoản thi đấu được thử lửa với biên độ lớn hơn, tốc độ giao dịch nhanh và tính chiến thuật sâu hơn. Nhà đầu tư có thể tận dụng giai đoạn thị trường đang trong xu hướng thuận lợi để thể hiện bản lĩnh. Tổng giải thưởng cho giải Phái sinh lên tới 90 triệu đồng, trong đó nhiều giải cao nhất trị giá 10 triệu đồng mỗi giải. Chứng khoán Pinetree vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi phí và margin đối với những nhà đầu tư chỉ đăng ký giải Phái sinh: 0 phí giao dịch chứng khoán cơ sở trọn đời, 0 phí giao dịch chứng khoán phái sinh trong 3 tháng, lãi suất vay margin 0% trong 30 ngày. Nhà đầu tư mở tài khoản mới có thể nhận cổ phiếu thưởng may mắn trị giá đến 1 triệu đồng.

Để đăng ký giải Phái sinh của Chứng Trường Bạc Tỷ, nhà đầu tư tải ứng dụng AlphaTrading tại đây, mở tài khoản và đăng ký thi đấu hoàn toàn miễn phí.