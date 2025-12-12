Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán APG phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

12-12-2025 - 10:19 AM

Chứng khoán APG ngày 8/12 vừa qua đã phát hành trái phiếu mã APG12501 trị giá 300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG (MCK: APG, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 8/12 vừa qua, APG đã phát hành 3.000 trái phiếu mã APG12501, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 8%/năm.

Theo nghị quyết ngày 3/12/2025, APG phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Số tiền huy động được sẽ dùng để cơ cấu 4 khoản nợ của APG tại BIDV sẽ đáo hạn trong tháng 12/2025. Công ty cổ phần Chứng khoán Vina là tổ chức tư vấn hồ sơ, đại lý phát hành đồng thời là đại diện người sở hữu.

Chứng khoán APG phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ - Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán APG vừa ghi nhận một số biến động nhân sự cấp cao.

Theo đó, APG miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Nghị theo đơn từ nhiệm với lý do vị trí địa lý không còn phù hợp khi trụ sở công ty đã chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM.

Người được bầu thay thế là bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Phòng Tài chính - Kế toán, sẽ đảm nhiệm chức Kế toán trưởng từ ngày 3/12/2025.

Cùng với đó, APG cũng miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Huỳnh Thị Mai Thy từ ngày 3/12/2025 theo đơn từ nhiệm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - chuyên cao cấp phòng Nhân sự - Hành chính được bổ nhiệm là chuyên viên Kiểm toán nội bộ từ ngày 3/12/2025.


