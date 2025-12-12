Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/12/2025

Tin doanh nghiệp

HTC – CTCP Thương mại Hóc Môn : Ngày 31/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 20/01/2026.

PAT – Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 100% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 15/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMN – CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket : CTCP Đầu tư VI NA đã bán 6.600 CP, giảm sở hữu xuống 234.500 CP (tỷ lệ 4,89%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 08/12/2025.

DIG – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Liêm đã mua 68.000 CP trực tiếp từ tổ chức phát hành ngày 10/12/2025, nâng sở hữu lên 94.128 CP (tỷ lệ 0,01%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTP – Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Chủ tịch HĐQT Trần Công Thành đăng ký bán 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

CTP – Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Trưởng Ban kiểm soát Trần Mạnh Linh đăng ký bán 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

CTP – Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Văn Tịnh đăng ký bán 68.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

DCS – Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX : Bà Đặng Thị Tỉnh đăng ký mua 2.200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 26/12/2025. Bà Đặng Thị Tỉnh là vợ của ông Phạm Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc.

HNM – CTCP Sữa Hà Nội : Bà Hà Phương Thảo đăng ký bán 10.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 13/01/2026. Bà Hà Phương Thảo là con của ông Hà Quang Tuấn, Chủ tịch HĐQT.

SEP – CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị : Ủy viên HĐQT Nguyễn Bá Tài đăng ký mua 15.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.