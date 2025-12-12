Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/12/2025

12-12-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/12/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

HTC CTCP Thương mại Hóc Môn : Ngày 31/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 20/01/2026.

PAT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 100% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 15/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMN CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket : CTCP Đầu tư VI NA đã bán 6.600 CP, giảm sở hữu xuống 234.500 CP (tỷ lệ 4,89%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 08/12/2025.

DIG CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Liêm đã mua 68.000 CP trực tiếp từ tổ chức phát hành ngày 10/12/2025, nâng sở hữu lên 94.128 CP (tỷ lệ 0,01%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTP Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Chủ tịch HĐQT Trần Công Thành đăng ký bán 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

CTP Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Trưởng Ban kiểm soát Trần Mạnh Linh đăng ký bán 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

CTP Công ty cổ phần Hòa Bình Takara : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Văn Tịnh đăng ký bán 68.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

DCS Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX : Bà Đặng Thị Tỉnh đăng ký mua 2.200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 26/12/2025. Bà Đặng Thị Tỉnh là vợ của ông Phạm Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc.

HNM CTCP Sữa Hà Nội : Bà Hà Phương Thảo đăng ký bán 10.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 13/01/2026. Bà Hà Phương Thảo là con của ông Hà Quang Tuấn, Chủ tịch HĐQT.

SEP CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị : Ủy viên HĐQT Nguyễn Bá Tài đăng ký mua 15.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đánh rơi" hơn 50 điểm sau 3 phiên rung lắc, VN-Index còn có thể lùi về ngưỡng nào?

"Đánh rơi" hơn 50 điểm sau 3 phiên rung lắc, VN-Index còn có thể lùi về ngưỡng nào? Nổi bật

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào?

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào? Nổi bật

Thị trường tiền số hôm nay, 11-12: Điều gì đang chặn đứng đà tăng Bitcoin?

Thị trường tiền số hôm nay, 11-12: Điều gì đang chặn đứng đà tăng Bitcoin?

00:13 , 12/12/2025
Một phiếu đầu ngành "bốc đầu" kịch trần, tiến sát đỉnh lịch sử

Một phiếu đầu ngành "bốc đầu" kịch trần, tiến sát đỉnh lịch sử

00:01 , 12/12/2025
Chứng khoán mất mốc 1.700 điểm, VPX gây thất vọng ngày chào sàn

Chứng khoán mất mốc 1.700 điểm, VPX gây thất vọng ngày chào sàn

21:44 , 11/12/2025
Chứng khoán ngày 11/12: VN-Index một lần nữa mất mốc 1.700 điểm

Chứng khoán ngày 11/12: VN-Index một lần nữa mất mốc 1.700 điểm

17:30 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên