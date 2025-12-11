Chứng khoán mất mốc 1.700 điểm, VPX gây thất vọng ngày chào sàn

Bước vào phiên hôm nay (11/12), chứng khoán trong trạng thái dè chừng sau 2 phiên điều chỉnh mạnh. Lực bán dâng cao phủ rộng sắc đỏ trên bảng điện chỉ trong vài phút đầu. Tâm điểm tiêu cực tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC, khi mã này trở thành tác nhân khiến VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm chỉ sau khoảng một giờ giao dịch.

Đà giảm mạnh của các mã trụ cột không chỉ gây áp lực tâm lý mà còn kích hoạt hiệu ứng chốt lời lan nhanh toàn thị trường. Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm mạnh, chỉ hơn 15.200 tỷ đồng trên HoSE - mức thấp nhất trong nửa năm - cho thấy dòng tiền chủ động đang đứng ngoài quan sát.

VIC và VHM là 2 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lần lượt lấy đi hơn 5 điểm của VN-Index. Hàng loạt bluechip khác điều chỉnh, như VNM, MSN, VJC, GAS… kéo chỉ số lùi xuống vùng dưới 1.700 điểm.

Nhóm ngân hàng - trụ cột quan trọng của thị trường - tiếp tục giảm điểm, khiến chỉ số thiếu hoàn toàn lực đỡ. Nhiều mã lớn như VPB, STB, MBB, HDB, VCB đều đồng loạt điều chỉnh, phản ánh xu hướng rút vốn ngắn hạn và tâm lý phòng thủ đang thắng thế.

Nhóm chứng khoán ngập sắc đỏ, VPX gây thất vọng ngày chào sàn.

Cổ phiếu chứng khoán cũng không tránh khỏi áp lực chung, trong đó VPX - tân binh vừa lên sàn, có phiên giao dịch đầu tiên kém tích cực với mức giảm hơn 9%, chịu áp lực bán mạnh từ cả nhà đầu tư trong nước và khối ngoại. VPX giảm 9% xuống 30.800 đồng/ cổ phiếu.

Các mã chứng khoán IPO thời gian qua đều trong trạng thái không mấy thuận lợi. TCX chưa tìm lại được giá tham chiếu ngày đầu chào sàn.

Dù đa số cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, thị trường vẫn có vài mã tăng ngược dòng, nổi bật là QCG tăng trần phiên thứ hai liên tiếp và BMP kịch trần. Một số cổ phiếu khu công nghiệp, thực phẩm - đồ uống cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Kết phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm (1,17%) xuống 1.698,9 điểm. HNX-Index giảm 0,61 điểm (0,24%) xuống 255,87 điểm. UPCoM-Index tăng 0,88 điểm (0,74%) lên 119,99 điểm.

Khối ngoại duy trì chuỗi bán ròng phiên thứ năm liên tiếp với giá trị hơn 535 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như VIC, STB, VHM và GMD. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện điểm sáng đơn lẻ khi FPT được mua ròng hơn 240 tỷ đồng, giúp nhóm công nghệ có nhịp hồi tương đối ổn định giữa bối cảnh thị trường kém lạc quan.