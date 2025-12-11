6 nhà đầu tư cá nhân chi hơn 900 tỷ đồng mua cổ phần Petrosetco từ PVN

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố kết quả đấu giá cổ phần tại Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET) thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam, PVN).



Phiên đấu giá đã được tổ chức ngày 11/12/2025. Kết quả có 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua toàn bộ hơn 24,9 triệu cổ phần PET từ PVN, tương đương sở hữu 23,21% vốn điều lệ tại Petrosetco.

Giá trúng đấu giá bằng với giá khởi điểm là 36.500 đồng/cổ phần. Mỗi nhà đầu tư đăng ký mua từ 3-5 triệu cổ phần. Đấu giá thành công lô cổ phiếu trên, PVN thu về 909,4 tỷ đồng.

Mục đích thoái vốn là nhằm thực hiện đề án cơ cấu lại Petrovietnam giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1243 tháng 10/2023. Từ giờ đến hết 2025, PVN sẽ thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Petrosetco.

Ngoài PVN, tại thời điểm 30/9/2025, Petrosetco còn 1 cổ đông lớn khác là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital) sở hữu 14,47 triệu cổ phần, tương đương 13,48% vốn PET. Được biết, công ty quản lý quỹ này mới trở thành cổ đông lớn của Petrosetco từ hồi tháng 7/2025.

Petrosetco hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Từ năm 2020, tổng công ty trở thành đơn vị phân phối ủy quyền của Apple, từ đó lĩnh vực phân phối sản phẩm công nghệ (ITC) dần trở thành trụ cột kinh doanh.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, PET báo lợi nhuận sau thuế hơn 187 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ dù doanh thu giảm nhẹ 2% còn 14.216 tỷ đồng. Qua đó, công ty thực hiện được 69% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 1% mục tiêu lợi nhuận năm đồng thời cao hơn lợi nhuận của cả 3 năm trước.