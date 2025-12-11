Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được tự doanh CTCK "gom" đột biến trong phiên 11/12

11-12-2025 - 16:53 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 192 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp sau khi tạo đỉnh ngắn hạn. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều và thanh khoản gia tăng mạnh với nhiều cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm (-1,17%) về mức 1.698,9 điểm, dưới mốc tâm lý 1.700 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 532 tỷ đồng.

Cụ thể, VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 101 tỷ đồng, theo sau là MWG (32 tỷ), SSI (29 tỷ), FPT (25 tỷ), MBB (17 tỷ), STB (11 tỷ), VCI (10 tỷ), TCB (8 tỷ), VPB (8 tỷ) và VIX (7 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VNM với giá trị -21 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-14 tỷ), MSN (-12 tỷ), DGC (-8 tỷ) và VIB (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VRE (-7 tỷ), CTG (-5 tỷ), VCB (-5 tỷ), TLG (-2 tỷ) và VPL (-2 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

