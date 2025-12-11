DIC Corp không bán hết lượng cổ phiếu DC4 đã đăng ký

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Dicera Holdings (MCK: DC4, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trong tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do cổ phiếu không khớp lệnh hết.

Sau giao dịch, DIC Corp giảm sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 27,05 triệu cổ phiếu xuống còn gần 24,88 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ giảm từ 27,53% xuống còn 25,33% vốn tại Dicera Holdings (tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 98,24 triệu cổ phiếu).

Cũng tại báo cáo này cho thấy, ông Lê Đình Thắng- Chủ tịch HĐQT của Dicera Holdings là người đại diện cho 17,73% vốn góp của DIC Corp tại Dicera Holdings, đang sở hữu hơn 14,28 triệu cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,54%.

Như vậy, sau giao dịch nêu trên, DIC Corp và người liên quan nắm giữ gần 39,16 triệu cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ sở hữu 39,86% vốn tại Dicera Holdings.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp đã công bố Nghị quyết về việc thông qua kết quả phân phối và phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 20/10/2025 đến ngày 14/11/2025), các cổ đông hiện hữu của DIC Corp đã nộp tiền mua gần 128,2 triệu cổ phiếu trong tổng số 150 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại hơn 21,8 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hội đồng quản trị của DIC Corp quyết định sẽ tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 227 cán bộ nhân viên công ty và nhà đầu tư cá nhân với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 4/12/2025 đến hết ngày 12/12/2025.

Theo danh sách kèm theo cho thấy, nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Hải Âu được phân phối nhiều nhất 2,25 triệu cổ phiếu, tiếp đến là nhà đầu tư cá nhân Lương Thị Biết và Công đoàn cơ sở Văn phòng Tập đoàn DIC mỗi bên được phân phối 2 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Tín- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc được phân phối 496.783 cổ phiếu; ông Trần Văn Đạt- Phó Tổng giám đốc được phân phối 150.000 cổ phiếu,...



