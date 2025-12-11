"Ông trùm" trên sàn chứng khoán nhận án hủy niêm yết bắt buộc

Ngày 08/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) ddax nhận được công văn số 8484/UBCK-GSĐC ngày 05/12/2025 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần BIBICA (Mã chứng khoán: BBC) kể từ ngày 29/9/2025.

Như vậy, cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần BIBICA rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc căn cứ quy định.

Cập nhật mới nhất, HOSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần BIBICA.

Cổ phiếu BBC hiện đứng ở mức 69.800 đồng/cp.﻿

Trước đó, thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng này đã bị UBCKNN chấm dứt tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng vì cơ cấu cổ đông quá cô đặc. Hiện Tập đoàn PAN (PAN Group) nắm 98,3% vốn cổ phần - cơ cấu cổ đông như vậy cũng không còn đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán về công ty đại chúng.

Ngay trong tháng 10 vừa qua, T đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA) đã thông báo việc mua lại Bibica từ PAN Group. Thương vụ này bao gồm toàn bộ số cổ phần mà PAN nắm giữ (hơn 18,4 triệu đơn vị), tương đương 98,3% vốn điều lệ.

Đầu tháng 1 tới đây Bibica dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố.

Bibica là một trong những công ty lớn, lâu đời, chuyên sản xuất và kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam, sở hữu nhiều thương hiệu sản phẩm chất lượng như: Hura, Goody, Quasure, Zoo, aHHa, Migita,..﻿

Hiện, "ông trùm" bánh kẹo này đang vận hành hai nhà máy hiện đại tại Long An và Hà Nội, sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán trong nước cùng thị trường xuất khẩu rộng khắp sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Bibica đạt 1.127 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 86 tỷ, qua đó hoàn thành khoảng 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.