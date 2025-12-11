Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông trùm" trên sàn chứng khoán nhận án hủy niêm yết bắt buộc

11-12-2025 - 14:43 PM | Thị trường chứng khoán

"Ông trùm" trên sàn chứng khoán nhận án hủy niêm yết bắt buộc

Trước đó, thương hiệu nổi tiếng này đã bị UBCKNN chấm dứt tư cách công ty đại chúng do cơ cấu cổ đông quá cô đặc.

Ngày 08/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) ddax nhận được công văn số 8484/UBCK-GSĐC ngày 05/12/2025 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần BIBICA (Mã chứng khoán: BBC) kể từ ngày 29/9/2025.

Như vậy, cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần BIBICA rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc căn cứ quy định.

Cập nhật mới nhất, HOSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần BIBICA.

Cổ phiếu BBC hiện đứng ở mức 69.800 đồng/cp.﻿

Trước đó, thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng này đã bị UBCKNN chấm dứt tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng vì cơ cấu cổ đông quá cô đặc. Hiện Tập đoàn PAN (PAN Group) nắm 98,3% vốn cổ phần - cơ cấu cổ đông như vậy cũng không còn đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán về công ty đại chúng.

Ngay trong tháng 10 vừa qua, T đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA) đã thông báo việc mua lại Bibica từ PAN Group. Thương vụ này bao gồm toàn bộ số cổ phần mà PAN nắm giữ (hơn 18,4 triệu đơn vị), tương đương 98,3% vốn điều lệ.

Đầu tháng 1 tới đây Bibica dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố.

Bibica là một trong những công ty lớn, lâu đời, chuyên sản xuất và kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam, sở hữu nhiều thương hiệu sản phẩm chất lượng như: Hura, Goody, Quasure, Zoo, aHHa, Migita,..﻿

Hiện, "ông trùm" bánh kẹo này đang vận hành hai nhà máy hiện đại tại Long An và Hà Nội, sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán trong nước cùng thị trường xuất khẩu rộng khắp sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Bibica đạt 1.127 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 86 tỷ, qua đó hoàn thành khoảng 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SGI Capital: Cơ hội lớn dành cho trường phái đầu tư giá trị có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới

SGI Capital: Cơ hội lớn dành cho trường phái đầu tư giá trị có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới Nổi bật

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào?

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào? Nổi bật

Chứng khoán Rồng Việt 6 lần liên tiếp nhận giải thưởng “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu"

Chứng khoán Rồng Việt 6 lần liên tiếp nhận giải thưởng “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu"

13:30 , 11/12/2025
Cổ phiếu MCH sẽ niêm yết HOSE trong tháng 12/2025

Cổ phiếu MCH sẽ niêm yết HOSE trong tháng 12/2025

13:30 , 11/12/2025
Yêu bạn trai "doanh nhân" qua mạng, người phụ nữ suýt mất 4 tỷ đồng

Yêu bạn trai "doanh nhân" qua mạng, người phụ nữ suýt mất 4 tỷ đồng

12:22 , 11/12/2025
Việt Nam chính thức thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Việt Nam chính thức thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

11:30 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên