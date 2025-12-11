Lãnh đạo cấp cao một công ty chứng khoán bất ngờ xin từ nhiệm

Mới nhất, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đã công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Quang Vũ – chức vụ là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

Trong đơn, ông Vũ xin từ nhiệm từ ngày 9/12/2025 theo nhu cầu và nguyện vọng của cá nhân.

Trong ngày 10/12, HĐQT BVS đã có nghị quyết phê duyệt chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt của ông Bùi Quang Vũ từ ngày 09/12/2025.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc này.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2025, BVSC đạt doanh thu thực hiện 345,5 tỷ đồng, tăng 40% so với quý trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế thực hiện của Công ty trong 64,4 tỷ đồng, nâng số lãi lũy kế 9 thàng lên 163,5 tỷ đồng, hoàn thành 90,9% kế hoạch.