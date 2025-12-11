Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại ngược dòng tung hàng trăm tỷ gom một cổ phiếu bluechip trong phiên VN-Index giảm 20 điểm

11-12-2025 - 16:01 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 532 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng bao trùm khiến thị trường chứng khoán giảm sâu trong phiên 11/12. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index giảm 20 điểm (-1,17%) xuống còn 1.698 điểm. Thanh khoản giảm sâu khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 488 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 240 tỷ đồng. Theo sau, MBB là mã tiếp theo được gom mạnh 71 tỷ đồng. Ngoài ra, VIX và VPL cũng được mua lần lượt 51 và 50 tỷ đồng.

Khối ngoại ngược dòng tung hàng trăm tỷ gom một cổ phiếu bluechip trong phiên VN-Index giảm 20 điểm- Ảnh 1.

Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 192 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu STB và VHM cũng bị "xả" 158 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NTP, MST, NRC.

Khối ngoại ngược dòng tung hàng trăm tỷ gom một cổ phiếu bluechip trong phiên VN-Index giảm 20 điểm- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 34,5 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 6 tỷ, IDC, VFS, VC3 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu CCF được khối ngoại mua 7 tỷ đồng. Theo sau, MCH và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Khối ngoại ngược dòng tung hàng trăm tỷ gom một cổ phiếu bluechip trong phiên VN-Index giảm 20 điểm- Ảnh 3.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 43 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VEA, DGT,...

Mai Chi

