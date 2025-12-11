Đây sẽ là thành phố đầu tiên của Việt Nam bỏ tiền ngân sách mua kết quả nghiên cứu của nhà khoa học để thương mại hóa

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Hà Nội.

Hà Nội mở cửa 24/7 đón tiếp cộng đồng đầu tư

Mới đây, phát biểu tại một Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Hà Nội chia sẻ, Hà Nội có rất nhiều tiềm năng nhưng lại đang trong tình cảnh "có nhiều thứ mà thành ra không có gì". Rất nhiều nhân tài đã rời bỏ Hà Nội để lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, hoặc ra nước ngoài như các nước ASEAN, Trung Quốc.

Quan điểm và thông điệp của các lãnh đạo là đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn nhất thế giới về đầu tư. Do đó, trong năm vừa qua, Hà Nội đã bắt đầu cụ thể hóa các định hướng lớn, dựa trên Nghị quyết 98 của TP.HCM và các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 68.

Theo đó, yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh chính là chính sách. Việt Nam đang có nhiều thay đổi và Hà Nội cũng không ngoại lệ.

Hà Nội đã vận dụng Luật Thủ đô kết hợp với Luật Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và một số quy phạm pháp luật khác để ban hành 6 nghị quyết quan trọng. Trong đó có những nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, như nghị quyết về sandbox.

Bên cạnh đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên có Nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố đã chi ngay "vốn mồi" 600 tỷ đồng và thu hút gần 10 nhà đầu tư chiến lược tham gia. Quỹ này sẽ vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường, không có pháp nhân nhà nước, được quản lý bởi Hội đồng quỹ nhằm thoát khỏi sự rườm rà của ngân sách và chấp nhận chia sẻ rủi ro.

Ngoài ra, Hà Nội còn có các nghị quyết về đột phá phát triển khoa học công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và Sàn giao dịch công nghệ.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết đặc thù cho Hà Nội chỉ trong vòng một tuần. Sắp tới, HàNội sẽ tiếp tục sửa đổi, cập nhật Luật Thủ đô và các chính sách mới để nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế.

Dù chưa được định danh chính thức là Trung tâm tài chính quốc tế, nhưng vị lãnh đạo Sở KH&CN khẳng định chắc chắn trong tương lai gần, Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm như vậy.

“Nếu quý vị quan tâm đến Hà Nội, hoặc trước đây từng muốn đầu tư nhưng e ngại môi trường khó khăn, thì nay xin hãy quay lại. Từ cấp cao nhất đến các Sở ngành như chúng tôi sẵn sàng tiếp đón 24/7. Tôi và lãnh đạo thành phố luôn khẳng định: Hà Nội nay đã khác rồi. Khác xưa rất nhiều” ông Trần Anh Tuấn gửi lời mời kêu gọi.

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia sandbox

Theo ông Trần Anh Tuấn, mục tiêu của Hà Nội từ năm 2026 đến 2030 thì tỷ trọng kinh tế số trong GDP phải đạt 40% trở lên, song song với đó là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 11% trở lên trong nhiều năm tới.

Với mô hình kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng truyền thống thì rất khó có thể đạt được, hoặc nếu có đạt được cũng không thể bền vững. Vì vậy, chỉ có con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là những mô hình tăng trưởng mới như kinh tế số.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp tới làm việc với Hà Nội. Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên bỏ tiền ngân sách để mua kết quả nghiên cứu của nhà khoa học để thương mại hóa, thử nghiệm và đưa vào cuộc sống.

Ngày 22/12 tới đây, Hà Nội sẽ ký hợp đồng với một nhóm nghiên cứu về kit test phát hiện ung thư đã được cấp bằng bảo hộ sáng chế. Lãnh đạo thành phố, Sở KHCN tham mưu và quyết tâm là phải mua bằng được, không được để những cái đó bán ra nước ngoài.

Hoặc Nghị định 271 của Chính phủ về thành lập doanh nghiệp spin-off. Hà Nội cũng đã làm việc với tất cả các trường đại học, và ngày 22/12 này sẽ ký 5 MOU, thành phố sẽ cấp tiền cho 5 nhóm nghiên cứu để thành lập doanh nghiệp spin-off của các trường đại học lớn.

Đối với lĩnh vực blockchain, Hà Nội cũng đang làm việc với các đơn vị có năng lực để giải bài toán về truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm, qua đó gây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng.