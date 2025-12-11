Ngược dòng, cổ phiếu QCG “tím lịm” phiên thứ 2 giữa lúc VN-Index “lao dốc” mạnh

Cụ thể, kết phiên 11/12, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai tăng trần 6,82%, lên 16.450 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng hết biên độ thứ 2 liên tiếp của mã cổ phiếu này, đưa vốn hóa thị trường của Quốc Cường Gia Lai tăng mạnh lên mức hơn 4.525 tỷ đồng.

Cổ phiếu QCG bất ngờ tăng bứt phá trong 2 phiên gần nhất giữa lúc thị trường chứng khoán "lao dốc" mạnh, cạn thanh khoản.

Ở một diễn biến liên quan, doanh nghiệp này vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến trước ngày 16/12.

Theo đó, để sắp xếp tài chính nhằm thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với CTCP Đầu tư Sunny Island – doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (giá trị 2.882 tỷ đồng), Quốc Cường Gia Lai đề xuất cổ đông cho chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần tăng 46%, lên 354 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 4 lần so với cùng kỳ, lên 46 tỷ đồng.

Tuy nhiên, con số trên vẫn còn cách xa kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, với doanh thu 2.000 tỷ đồng và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Thị trường chứng khoán tiếp đà “lao dốc” mạnh

Đà bán của các nhà đầu tư vẫn áp đảo hoàn toàn dòng tiền mua trong phiên 11/12, khiến thị trường chứng khoán “chìm” trong sắc đỏ, VN-Index “lao dốc” mạnh phiên thứ 3 liên tiếp.

Kết phiên 11/12, chỉ số VN-Index giảm 20,08 điểm, xuống 1.698,9 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,61 điểm, xuống 255,97 điểm. Ngược dòng, chỉ số UPCoM-Index tăng 1,04 điểm, lên 120,15 điểm.

Thanh khoản trên thị trường xuống thấp, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 16.500 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 15.250 tỷ đồng – giảm hơn 4.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Sắc đỏ tiếp tục "bao phủ" bảng điện tử, VN-Index giảm điểm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp.

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục là “gánh nặng” của thị trường, với cổ phiếu “họ” Vin là tâm điểm “chốt lời” từ các nhà đầu tư, VIC -1,88%, VHM -2,32%, VRE -1,67% và VPL -5,01%. Theo sau là các cổ phiếu giảm sâu, như: IJC -2,85%, TAL -1,41%, PDR -1,17%, BCM -1,06%, …

Ngược dòng, một số mã cổ phiếu của nhóm này bất ngờ tăng bứt phá, như: QCG +6,82%, KBC +2,26%, HQC +5%, SIP +1,12%, LDG +1,04%, …

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục “chìm” trong sắc đỏ, với: VPB -2,93%, STB -1,85%, HDB -1,24%, MBB -1,19%, VCB -1,03%, …

Tương tự, cổ phiếu chứng khoán cũng chịu áp lực bán tháo từ nhà đầu tư, với: VPX -9,14%, TCX -2,61%, BSI -1,53%, AGR -1,87%, FTS -1,2%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm mạnh, gây áp lực lên chỉ số chính, như: VJC -4,37%, GEE -6,42%, VNM -2,54%, MSN -1,17%, BSR -1,04%, POW -1,63%, GAS -1,42%, …

Ngược dòng thị trường, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác bất ngờ tăng bứt phá, hỗ trợ kéo chỉ số VN-Index thoát cảnh giảm sâu, như: cổ phiếu BMP của Nhựa Bình Minh tăng hết biên độ 7%, lên 169.700 đồng/cổ phiếu. Theo sau, SAB +1,55%, DBC +1,87%, BAF +1,88%, VIX +1,74%, …

Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp trên thị trường chứng khoán với giá trị hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại “xả” nhiều nhất cổ phiếu VIC với giá trị hơn 192 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu STB (158,46 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (104,89 tỷ đồng), cổ phiếu GMD (102,18 tỷ đồng), cổ phiếu SHB (63,73 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị hơn 240 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MBB (71,32 tỷ đồng), cổ phiếu VIX (51,58 tỷ đồng), cổ phiếu VPL (49,7 tỷ đồng), cổ phiếu HPG (33,8 tỷ đồng), …