Chứng khoán ngày 11/12: VN-Index một lần nữa mất mốc 1.700 điểm

11-12-2025 - 17:30 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 11/12 ghi nhận thanh khoản sụt giảm cùng với việc nhóm bluechips chịu sức ép khiến VN-Index một lần nữa mất mốc 1.700 điểm.

Phiên 11/12, VN-Index giảm 20,08 điểm (-1,17%), xuống 1.698,9 điểm.

VN30-Index giảm 22,69 điểm (-1,17%) còn 1.924,29 điểm, với chỉ 4 mã không giảm giá: SAB (+1,55%), LPB (+0,68%), FPT (+0,42%) và SSB giữ tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn là tâm điểm của thị trường với VIC giảm 1,9% xuống 146.000 đồng/cổ phiếu, trong khi VPL mất 5% xuống 91.000 đồng/cổ phiếu. Hai mã còn lại là VHM -2,3% xuống 101.100 đồng/cổ phiếu, VRE giảm nhẹ 1,7% xuống 29.500 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng nhóm này lấy đi hơn 7 điểm của VN-Index.

Một số mã giảm mạnh khác trong rổ VN30 còn có VNM, VJC mất hơn 4%.

Nhóm ngân hàng với VPB giảm 2,93%, STB giảm 1,85%, HDB giảm 1,24%, MBB giảm 1,19%, VCB giảm 1,03%; các mã SHB, ACB, CTG, TCB, BID, VIB giảm gần 1%.

Nhóm chứng khoán với tân binh mới lên sàn VPX giảm mạnh 9,14%; cùng với TCX giảm 2,61%, FTS giảm 1,2%, các mã HCM, SSI, SHS, VCI, CTS… đều giảm gần 1%.

Nhóm bất động sản và đầu tư công cũng bị bao phủ bởi sắc đỏ: SJC giảm 3,85%, FCN giảm 3,65%, PDR giảm 1,17%, LCG giảm 2,33%; các mã DXG, TCH, NVL, IDC, KHG, VSC… giảm gần 1%.

Khối ngoại hôm nay bán ròng với giá trị 489 tỷ đồng, tăng 33% so với phiên liền trước. Một số mã bị bán mạnh như VIC (-192 tỷ đồng), STB (-158 tỷ đồng), VHM (-105 tỷ đồng) và GMD (-102 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, FPT là điểm sáng hiếm hoi khi trở thành mã duy nhất được khối ngoại mua ròng trên 100 tỷ đồng, đạt 240 tỷ đồng.

Sàn HoSE có 104 mã tăng và 192 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 592,5 triệu đơn vị, giá trị 16.224,3 tỷ đồng, giảm 8% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 95,3 triệu đơn vị, giá trị 2.585 tỷ đồng.

Sàn HNX có 67 mã tăng và 73 mã giảm, HNX-Index giảm 0,61 điểm (-0,24%), xuống 255,87 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 46,5 triệu đơn vị, giá trị 861,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 4,3 triệu đơn vị, giá trị 95,3 tỷ đồng.

UpCoM-Index tăng 1,05 điểm (+0,88%), lên 120,16 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 30,3 triệu đơn vị, giá trị 416,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 9,44 triệu đơn vị, giá trị 180,6 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam (t/h)

An ninh tiền tệ

