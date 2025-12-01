Một phiếu đầu ngành "bốc đầu" kịch trần, tiến sát đỉnh lịch sử

Thêm một phiên giảm mạnh của chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên thị trường vẫn xuất hiện nhiều điểm sáng. Điển hình, cổ phiếu BMP của CTCP Nhựa Bình Minh ﻿tiếp tục tăng tốc và nhuộm “sắc tím”, qua đó leo lên mốc 169.700 đồng/cp (chốt phiên 11/12). Mức giá này cách đỉnh lịch sử 172.000 đồng/cp thiết lập hồi đầu tháng 11/2025 chỉ khoảng 1% giá trị.

Kể từ đầu năm, BMP bật tăng hơn 40%, vượt trội so với hiệu suất của VN-Index. Nhờ đó, vốn hóa thị trường được nâng lên gần 13.900 tỷ đồng.

Được xem là doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam, BMP duy trì đà tăng vững chắc trên sàn chứng khoán nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định. Không chỉ vậy, cổ phiếu này còn "ghi điểm" với nhà đầu tư nhờ chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn và tỷ lệ chi trả cao.

Mới đây nhất, hồi đầu tháng 12, công ty đã cho khoảng 532 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng.

Về tình hình kinh doanh trong quý 3/2025, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3/2024. Biên lợi nhuận gộp của công ty tăng từ mức 43% trong quý 3/2024 lên mức 48% trong quý 3/2025.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kỷ lục mới về lợi nhuận hàng quý từ khi Nhựa Bình Minh thành công ty con của Nawaplastic Industries, thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan), vào đầu năm 2018. Kết quả này xô đổ mức 330 tỷ đồng vừa thiết lập vào quý trước.﻿

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 4.224 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 967 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Lợi thế cạnh tranh của BMP

Báo cáo cập nhật của Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, lợi thế cạnh tranh của BMP đến từ chất lượng sản phẩm vượt trội so với các đối thủ. Phương pháp “Product-Market Fit” và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với nhà cung cấp giúp sản phẩm của BMP đáp ứng các yêu cầu chứng nhận cho thị trường Úc cũng như các tiêu chuẩn chất lượng theo từng yêu cầu cụ thể.

Năng lực vận hành và lợi thế cạnh tranh về chất lượng của Nhựa Bình Minh được củng cố nhờ (i) mức độ tự động hóa ngày càng cao từ hợp tác giữa NPI Thailand – BMP – AI Tech; (ii) hiệu quả vận hành cải thiện, bao gồm điều chỉnh lại nhà máy Long An và mở rộng kho (từ 7.000 lên 12.000 tấn vào năm 2026); (iii) đa dạng hóa nguồn cung, với 80% đến từ các nhà cung cấp nội địa – lợi thế trong bối cảnh tỷ giá tăng; và (iv) tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Thêm vào đó, ngành nhựa Việt Nam được dự báo tăng trưởng với CAGR 8,44–10% trong giai đoạn 2026-2030, và BMP đặt mục tiêu nắm bắt xu hướng này thông qua mở rộng độ phủ thị trường theo vùng, cải tiến sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị, và duy trì lợi thế cạnh tranh về chi phí nhờ hiệu quả vận hành. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng và doanh thu tối thiểu 10% mỗi năm, dù tăng trưởng lợi nhuận vẫn phụ thuộc vào diễn biến chi phí đầu vào PVC.

Mặt khác, SSI kỳ vọng giá PVC duy trì ở mức thấp trong Q4/2025 và kéo dài sang nửa đầu năm 2026 ngoại trừ trường hợp ngành công nghiệp Trung Quốc phục hồi mạnh bất ngờ. Giá dầu ở mức thấp (giảm khoảng 19% tính từ đầu năm), nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn tại Trung Quốc suy yếu, cùng với việc gia tăng công suất PVC mới tiếp tục gây áp lực giảm giá hạt nhựa.

" BMP không lo ngại gián đoạn nguồn cung, ngay cả khi các doanh nghiệp sản xuất trong nước chuyển hướng sang xuất khẩu, nhờ mô hình đa dạng nhà cung cấp. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm lợi thế, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động ", báo cáo nêu rõ.

Dựa trên các phân tích trên, SSI Research dự báo quý 4/2025, doanh thu của BMP ước đạt 1.253 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt hơn 285 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho cả năm 2025, doanh thu thuần BMP dự báo đạt 5.480 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 1.270 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 28% so với năm 2024.