Nữ Chủ tịch TVC bán ra 1,45 triệu cổ phiếu

12-12-2025 - 10:16 AM | Thị trường chứng khoán

Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch HĐQT TVC đã hoàn tất bán 1,45 triệu cổ phiếu TVC trong thời gian 3-4/12/2025.

Bà Nguyễn Thị Hằng- Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (MCK: TVC, sàn HNX), đã có báo cáo về việc hoàn tất bán 1,45 triệu cổ phiếu TVC trong thời gian 3-4/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, Chủ tịch TVC giảm sở hữu từ 1,55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,61%) xuống còn 100.000 cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn.

Trong 2 phiên 3-4/12/2025, cổ phiếu TVC dao động quanh mức 9.200 - 9.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính, bà Hằng đã thu về khoảng 13 tỷ đồng từ thương vụ này.

Bà Nguyễn Thị Hằng- Chủ tịch HĐQT TVC

Trong diễn biến khác, ngày 8/12 vừa qua, TVC công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua 2 nội dung.

Thứ nhất, cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 49% vốn điều lệ. Ban lãnh đạo công ty cho biết, việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu TVC tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho công ty khi cần thiết.

Thứ hai, cổ đông thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026. Đối tượng được phát hành là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban điều hành, người lao động của công ty.

Ban đầu, nội dung lấy ý kiến cổ đông còn bao gồm việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12/2025, công ty thông báo hủy tờ trình này trong đợt lấy ý kiến cổ đông. Thay vào đó, nội dung này sẽ được đưa ra xem xét tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

