Thủy sản Minh Phú chốt ngày trả cổ tức bằng tiền

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC, sàn UPCoM) vừa thông báo ngày 18/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.



Tỷ lệ thực hiện 2,5%/cổ phiếu (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 250 đồng cổ tức). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/12/2025.

Với 401,09 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thủy sản Minh Phú sẽ chi ra hơn 100,2 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian chi trả là 25/12/2025.

Ngày 20/11 vừa qua, Thủy sản Minh Phú đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 20/12/2025.

Tại đại hội, ban lãnh đạo MPC sẽ trình cổ đông thông qua việc bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh. Đó là ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước (mã ngành 3600) và ngành thoát nước và xử lý nước thải (mã ngành 3700).

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, MPC ghi nhận doanh thu thuần 10.250,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm giá vốn và doanh thu tài chính tăng, kết quả, công ty báo lãi sau thuế gần 411 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế hơn 44 tỷ đồng.

Đến 30/9/2025, tổng tài sản "vua tôm" ghi nhận hơn 10.300 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng lên 4.581 tỷ đồng, trong khi tiền và tiền gửi ngân hàng giảm một nửa còn 267 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 1.267 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn 3.756 tỷ đồng.



