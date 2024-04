Chuỗi An Khang của Thế Giới Di Động được dự báo đến 2025 cũng chưa thoát lỗ

Công ty chứng khoán SSI vừa có báo cáo cập nhật hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Theo ước tính của SSI, các nhà thuốc thương mại hiện đại ở Việt Nam có tiềm năng rất lớn để giành thị phần từ các nhà thuốc nhỏ lẻ và nhà thuốc bệnh viện, chiếm khoảng 85% tổng giá trị thị trường trong năm 2023.

Do An Khang không tập trung nhiều vào mảng thuốc kê đơn cho các bệnh mãn tính như đối thủ Long Châu nên An Khang sẽ khó giành được thị phần từ nhà thuốc bệnh viện. Thay vào đó, An Khang vẫn có cơ hội giành thị phần từ các nhà thuốc nhỏ hơn này trong dài hạn nhờ 2 yếu tố.

Thứ nhất, có hóa đơn điện tử, giúp bệnh nhân có thể làm đơn bồi thường từ bảo hiểm y tế tư nhân. Và thứ hai, thuốc có nguồn gốc rõ ràng, điều này vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người bệnh.

Tuy nhiên, SSI cho rằng trong ngắn hạn nhà thuốc An Khang có thể vẫn cần phải tinh chỉnh lại danh mục sản phẩm. Không giống như điện thoại điện máy, cơ cấu sản phẩm thuốc đa dạng hơn nhiều (>20K SKU cho dược phẩm, so với khoảng 3K SKU cho mảng điện thoại điện máy), do đó việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm sẽ mất rất nhiều thời gian. Do đó, SSI dự báo chuỗi nhà thuốc vẫn có thể chưa có lãi trong năm 2024 và 2025.

SSI ước tính chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu (tăng 16% so với cùng kỳ) và 2.900 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ), nhưng lỗ 339 tỷ đồng và 243 tỷ đồng trong năm 2024-2025 (so với khoản lỗ 343 tỷ đồng trong năm 2023), tương ứng với biên LNTT -16%/-13%/-8% trong năm 2023/2024/2025.

Theo báo cáo tài chính của Thế Giới Di Động, An Khang đã lỗ 4/5 năm gần đây (chỉ thoát lỗ năm 2021). Trong đó, lỗ tính thuế 2 năm 2022 và 2023 lần lượt là 306 tỷ đồng và 343 tỷ đồng.

Theo "Định hướng kinh doanh năm 2024" của Thế Giới Di Động, công ty đã không còn nhắc đến hai từ "lợi nhuận" khi nói về mục tiêu của An Khang. Thay vào đó, Thế Giới Di Động muốn tăng trưởng doanh thu hai chữ số, gia tăng thị phần và đạt điểm hòa vốn trước 31/12/2024.

Thế Giới Di Động sẽ đầu tư chiều sâu để biến An Khang thành chuỗi dược phẩm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe: Đa dạng hóa danh mục sản phẩm; đảm bảo đủ thuốc; nâng cao chất lượng đội ngũ dược sĩ; áp dụng công nghệ để mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe thuận tiện và tốt nhất cho khách hàng.

Năm 2024, An Khang có thể bước vào giai đoạn mở rộng nếu vận hành ổn định, có hiệu quả và xây dựng được mô hình kinh doanh thành công.

Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024 mới được công bố, Thế Giới Di Động cũng không nhắc đến An Khang mà chỉ nói về 3 chuỗi điện thoại, điện máy và bách hóa.