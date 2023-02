Chuỗi cà phê Nhật Bản được ví như "Starbucks tiếp theo" mở cửa hàng đầu tiên tại TPHCM: Mất 3 năm chuẩn bị, sẽ ra Hà Nội, Hội An, Phú Quốc

Sau 3 năm kể từ khi thông báo bước chân vào thị trường Việt Nam, % Arabica - chuỗi cà phê nổi tiếng đến từ Nhật Bản sắp chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, vào tuần tới. Cửa hàng nằm trong tòa chung cư trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - biểu tượng nổi tiếng tại TP.HCM.

Vốn được ví như "căn hộ cà phê" của thành phố, chung cư này là nơi tụ hội của nhiều thương hiệu F&B như Thinker and Dreamer, Partea - English Tearoom, The Letter, Sài Gòn Ơi Cafe, Buihaus Coffee & Workshop, The Maker Concept 7, Mango Tree, Boo Coffee, Mêlee, Orientea, Delight Kafe & Tea.

% Arabica là chuỗi cà phê nổi tiếng bậc nhất tại Kyoto (Nhật Bản), được thành lập bởi Kenneth Shoji. Điểm đặc trưng của % Arabica là chỉ sử dụng máy pha cà phê Slayer cao cấp, cùng với máy rang Tornado King. Một điểm nổi bật khác nằm ở thiết kế vô cùng tối giản với màu trắng chủ đạo, mang nét đặc trưng của người Nhật Bản.

Hiện tại, % Arabica đã có hơn 100 cửa hàng tại 19 quốc gia, và dự định tiếp tục bước chân vào 7 thị trường mới bao gồm Việt Nam, Philippines, Mexico,... Cửa hàng % Arabica tại các quốc gia đều có diện tích lớn, đặt ở những địa điểm mang tính biểu tượng và trở thành địa điểm thu hút khách trong nước và cả khách du lịch. Hai cửa hàng tại quận Arashiyama và Higashiyama (Nhật Bản) lúc nào cũng có hàng dài người xếp hàng đợi mua, dần trở thành địa điểm "phải đến" với khách du lịch.

Một chuyên trang về cà phê - du lịch còn dự đoán "% Arabica sẽ trở thành "Starbucks tiếp theo" khi phục vụ cà phê ngon, quán vừa nghiêm túc mà cũng rất hợp xu hướng, có khả năng phục vụ được nhiều kiểu khách hàng tốt hơn Starbucks".

Theo trang Inside Retail, quán cà phê đầu tiên của % Arabica tại Việt Nam rộng 100m2, được thiết kế bởi studio Cigue, kết hợp phương pháp thiết kế đơn giản và sạch sẽ đã làm nên thương hiệu của thương hiệu, thêm vào các yếu tố kiến trúc địa phương. Cửa hàng đầu tiên này được mở dưới sự hợp tác của thương hiệu này với The Kho Group (trụ sở tại Hồng Kông).

“Địa điểm là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với % Arabica khi mở ở các khu vực mới, ” ông Vynce Nguyen - Giám đốc điều hành The Kho Group Việt Nam nói với Inside Retail. “ Sau khi nhóm thực hiện một số cuộc khảo sát địa điểm rộng rãi, họ rất yêu thích tòa nhà chung cư cà phê Nguyễn Huệ ”.

% Arabica cũng cho biết có kế hoạch khai trương địa điểm thứ hai tại TP.HCM, trước khi mở rộng thêm nhiều cửa hàng hơn ở các thành phố khác của Việt Nam, bao gồm Hội An, Hà Nội và Phú Quốc. Cửa hàng thứ hai tại TP.HCM hiện đang trong quá trình thi công, được đặt tại tầng 5 của tòa Dimond Plaza.