Chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam chạm mốc 1/3 dân số

Long Châu đang sở hữu một trong những mạng lưới bán lẻ dược phẩm lớn nhất Việt Nam. Đến cuối tháng 6/2026, chuỗi có 2.639 nhà thuốc, tăng 448 điểm so với cùng kỳ năm trước. Cộng thêm 236 trung tâm tiêm chủng, tổng số điểm thuộc hệ thống Long Châu đã lên 2.875.

Theo báo cáo cập nhật ngày 18/9 của VNDIRECT, tệp khách hàng của Long Châu hiện đã đạt độ phủ tương đương khoảng 1/3 dân số Việt Nam. Đây cũng là một trong những lợi thế mà VNDIRECT cho rằng các đối thủ sẽ mất nhiều thời gian để thu hẹp khoảng cách, bên cạnh mạng lưới cửa hàng, chuỗi cung ứng và hệ thống dữ liệu.

Dù đã có hơn 2.600 nhà thuốc, VNDIRECT cho rằng Long Châu vẫn còn dư địa mở rộng. Đơn vị phân tích dự báo chuỗi mở thêm khoảng 400 nhà thuốc, đưa tổng số điểm lên khoảng 2.800 vào cuối năm. Đến cuối năm 2030, chuỗi có thể đạt khoảng 3.700 nhà thuốc.

Con số này vẫn tương đương chưa tới 10% tổng số nhà thuốc trên cả nước. Điều này cho thấy mức độ phân mảnh rất lớn của thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam. Các chuỗi hiện đại đã tăng nhanh trong những năm gần đây, nhưng phần lớn số nhà thuốc trên thị trường vẫn thuộc về các điểm bán độc lập.

Mở cửa hàng nhanh thường đi cùng một rủi ro. Những vị trí tốt nhất thường được ưu tiên mở trước. Khi mạng lưới ngày càng dày, các điểm mới phải tiến sâu hơn vào những khu vực có sức mua thấp hơn, đồng thời có nguy cơ chia sẻ khách hàng với chính các cửa hàng đã tồn tại. Tuy nhiên, số liệu của Long Châu đến nay chưa cho thấy doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc giảm vì quá trình mở rộng.

Theo VNDIRECT, doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc tại thời điểm cuối tháng 6/2026 đạt khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng, cao hơn mức 1,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đơn vị phân tích cũng sử dụng mức khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng trong dự báo năm 2026. VNDIRECT dự báo riêng mảng bán lẻ dược phẩm của Long Châu có thể mang về 41.533 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026, tăng 27,1% so với năm trước. Con số này tương đương khoảng 65,5% tổng doanh thu dự kiến của FPT Retail.

Với quy mô hiện tại, câu chuyện tăng trưởng của Long Châu vì thế không còn chỉ nằm ở việc mỗi năm có thể mở thêm bao nhiêu biển hiệu mới.

Tệp khách hàng lớn đang mở ra một hướng tăng trưởng khác cho Long Châu. Theo VNDIRECT, chuỗi đang tăng cường sử dụng dữ liệu và AI để phục vụ hoạt động vận hành, lựa chọn danh mục hàng hóa và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Việc này đặc biệt có ý nghĩa khi nhu cầu thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại mỗi khu vực không giống nhau.

Một nhà thuốc ở trung tâm TP.HCM có thể cần cơ cấu hàng hóa khác với một cửa hàng tại huyện hoặc thành phố nhỏ. Khi mạng lưới đã lên hàng nghìn điểm, dữ liệu bán hàng có thể giúp Long Châu điều chỉnh danh mục tại từng khu vực thay vì áp dụng một mô hình chung cho toàn hệ thống.

Long Châu cũng đang mở rộng khỏi mô hình nhà thuốc truyền thống. Chuỗi hiện có 236 trung tâm tiêm chủng và tiếp tục hợp tác với các hãng dược để đưa thêm thuốc mới, thuốc chuyên khoa và một số sản phẩm khó tiếp cận vào hệ thống.

VNDIRECT gọi hướng phát triển này là xây dựng một hệ sinh thái y tế, trong đó nhà thuốc vẫn là điểm tiếp xúc chính với khách hàng nhưng không còn là dịch vụ duy nhất. Dù vậy, ở giai đoạn hiện tại, các hoạt động mới chưa tạo ra quy mô doanh thu tương đương mảng bán thuốc.



