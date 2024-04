Chuỗi tăng 5 tuần của giá vàng có thể sẽ kéo dài thêm nữa?

Mặc dù diễn biến giá vàng tuần 15-19/4 theo mô hình quen thuộc: Mở đầu tuần ở mức 2.367 USD/ounce, sau đó duy trì ở quanh mức 2.360 USD đến 2.390 USD cho đến khi địa chính trị gây sốc khiến giá tăng vọt lên 2.417,59 USD vào sáng thứ Sáu (19/4) trước khi kết thúc tuần ở mức 2.395,15 USD/ounce, song tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay vẫn tăng 2,2%, kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp.

Trong nước, giá vàng miếng SJC cuối tuần dao động trong khoảng 81,65 – 83,95 triệu đồng/lượng, tăng so với 81,2 - 83,7 triệu đồng/lượng cuối tuần trước. Vàng nhẫn cũng tăng lên 75,36 – 77,35 triệu đồng/lượng, so với 73,4-76,2 triệu đồng/lượng một tuần trước đây.

Hiện tại, thị trường vàng đang chịu tác động từ diễn biến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Cách đây một tuần, khi máy bay không người lái tấn công vào Israel, giá vàng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, 2.426 USD/ounce. Một tuần sau đó, vào cuối tuần này, giá vàng lại vượt 2.400 USD sau khi Iran bị tấn công.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công qua lại giữa 2 bên không mang tính hủy diệt mà chỉ mang tính biểu thị nên giá vàng hạ nhiệt nhanh chóng ngay sau đó.

David Meger, giám đốc phụ trách về kim loại của High Ridge Futures, cho biết: “Tình hình tăng hoặc giảm căng thẳng ở Trung Đông đã chi phối thị trường. Nếu căng thẳng dịu lại, vàng cũng sẽ giảm xuống”. “Tuy nhiên, về lâu dài, xu hướng tăng sẽ tiếp tục do Cục Dự trữ Liên bang có thể không cắt giảm lãi suất sớm như thị trường kỳ vọng”.

Thực vậy, các quan chức Fed đã thống nhất quan điểm rằng chưa cần thiết phải cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện dự đoán chỉ có 67% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Diễn biến giá vàng giao ngay.

Kết quả khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy cả Phố Wall và Phố Chính vẫn đặt cược vào khả năng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, mặc dù xen giữa sẽ có phiên thoái lui.

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết: “Tôi lạc quan về triển vọng giá vàng trong tuần tới”. “Tại thời điểm này, rủi ro vĩ mô vẫn ở mức cao với rất nhiều tình hình chính trị bất ổn đang diễn ra. Như chúng ta đã thấy, chỉ qua một đêm giá vàng đã bị châm ngòi cho một đợt tăng mạnh”.

Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nhận định vàng sẽ đi ngang vào tuần tới. Ông nói: “Sức mạnh của vàng khi đối mặt với việc các ngân hàng trung ương trì hoãn cắt giảm lãi suất là rất đáng chú ý, nhưng trên đường đi lên sẽ có những thời gian ngắn giá tạm dừng tăng”. “Tôi không cho rằng sẽ có đợt thoái lui sâu hoặc kéo dài, nhưng ít nhất sẽ tạm dừng tăng trong vài ngày.”

Dennis Gartman, người sáng lập công ty Gartman Letter , cũng cho biết sẽ tham gia vào phe những người đầu cơ giá lên trong tuần tới. Ông nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vàng tuần tới trở lại mức cao nhất mọi thời đại”. “Sau đó lại bắt đầu vào cuộc đua.”

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, cho biết xung đột địa chính trị sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao ngay cả khi căng thẳng không leo thang.

Ông nói: “Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về địa chính trị, liệu đó có phải là cuộc tấn công của Israel hay không, liệu mọi thứ có kết thúc hay không, hoặc liệu còn nhiều điều khác đằng sau vụ này hay không?”

Ông Pavilonis nói thêm: “Tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến vàng vẫn được mua vào, thậm chí có lẽ là lý do chính”. “Tuần tới, tôi kỳ vọng giá sẽ tăng lên nữa. Hiện tại, đó là câu chuyện người người tìm tới tài sản trú ẩn an toàn và vàng là nơi họ muốn đến.” Theo ông, xung đột Israel-Iran sẽ là động lực thúc đẩy vàng và các thị trường khác trong thời gian tới. “Tôi nghĩ mọi sự chú ý bây giờ dồn vào Trung Đông”. “Điều này hoặc là sẽ rơi vào quên lãng và không còn được quan tâm nữa, hoặc sẽ là một trong những điều thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia hơn và khi đó vàng sẽ thực sự bắt đầu cất cánh”. “Lúc này, điều đó đang thực sự chiếm vị trí chung tâm chú ý.”

Tuần này, 14 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, và mặc dù có sự thay đổi đáng kể so với tuần trước - sang hướng dự báo giá sẽ đi ngang, nhưng số người dự báo giá sẽ giảm thậm chí còn ít hơn tuần trước. Cụ thể, 10 chuyên gia, tương đương 71%, dự kiến sẽ thấy giá vàng tăng vào tuần tới; trong khi 3 nhà phân tích, chiếm 21%, cho rằng vàng sẽ giữ ổn định. Chỉ có 01 nhà phân tích, tương đương 7% trong số những người được khảo sát, dự đoán giá sẽ giảm.

Trong khi đó, 149 phiếu khảo sát trên Phố Chính đã thu hút sự tham gia cua các nhà đầu tư bán lẻ. Trong đó, đa số tỏ ra lo lắng về triển vọng giá kim loại quý sẽ duy trì ở mức cao hiện nay. Cụ thể, 95 nhà giao dịch bán lẻ, chiếm 64%, dự đoán vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 29 người khác, tương đương 19%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 25 người được hỏi, tương đương 17%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Kết quả khảo sát của Kitco News dự đoán giá vàng thế giới tuần 22-25/4.

Với việc rủi ro địa chính trị đang hút hết ‘oxy’ của thị trường trong thời gian gần đây, tin vui là tuần tới sẽ không có nhiều dữ liệu kinh tế có thể tác động đến thị trường vàng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sẽ chờ đợi các dữ liệu về: doanh số bán nhà mới tháng 3 của Mỹ, sẽ công bố vào thứ ba (23/4); doanh số bán hàng lâu bền tháng 3, công bố vào thứ Tư (24/4); doanh số bán nhà, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và GDP quý 1 vào Thứ Năm (25/4) và chỉ số PCE và tâm lý người tiêu dùng tháng 3 do Đại học Michigan theo dõi vào thứ Sáu (26/4).

Một số quan sát viên cho rằng thị trường đang trong trạng thái mua quá mức và có thể cần một đợt bán tháo. Tuy nhiên, xu hướng chung là giá sẽ vẫn tăng, và với căng thẳng địa chính trị dự báo có thể tiếp tục gia tăng từ nay đến kỳ bầu tử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, vàng có thể sẽ vẫn tiếp tục là địa chỉ thu hút những người tìm nơi đầu tư trú ẩn an toàn.

