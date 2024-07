Nửa cuối năm 2024: Thận trọng với vàng, lạc quan chứng khoán?

Bớt áp lực tăng vốn rẻ ra thị trường



Tại Hội thảo "Tìm cơ hội đầu tư nửa cuối năm" do Báo Đầu tư tổ chức, ông Hoàng Xuân Trung, Trưởng phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp, Khối Nguồn Vốn, Ngân hàng Citibank Việt Nam nhấn mạnh rằng triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của kinh tế Việt Nam.

Theo ông Trung, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý II/2024 tăng 6,93% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 5,7% so với quý I. Tính chung 6 tháng đầu năm tăng 6,42%, qua đó khẳng định khả năng hồi phục bền vững của nền kinh tế. Xuất khẩu thực vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, ở mức tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của kinh tế Việt Nam được đóng góp chính bởi ngành sản xuất và dịch vụ, ngoài ra do cầu nội địa và chi tiêu được cải thiện", ông Trung đánh giá.

Ông Hoàng Xuân Trung, Trưởng phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp, Khối Nguồn Vốn, Ngân hàng Citibank Việt Nam lạc quan về dòng vốn FDI vào Việt Nam bất chấp tác động từ thuế tối thiểu toàn cầu

Đại diện Citibank cho rằng, với tốc độ tăng GDP tăng cao sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước giải tỏa rất nhiều trong việc bơm vốn nhiều và giá phải rẻ để kích tăng trưởng kinh tế. Đây là điều kiện để Ngân hàng Nhà nước quay lại mục tiêu ban đầu đó là kiểm soát tỷ giá, kiềm chế lạm phát. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý II/2024 tăng 4,39%, 6 tháng đầu năm tăng 4,08%.

Liên quan đến lo ngại về dòng vốn đầu tư nước ngoài vào về Việt Nam, ông Hoàng Xuân Trung nhấn mạnh, vị trí chiến lược của Việt Nam là ưu điểm rất lớn để thu hút dòng vốn FDI.

"Có nhiều kênh thông tin cho rằng với mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% thì Việt Nam không còn sức hút từ mức thuế thấp, dẫn đến việc ảnh hưởng đến dòng vốn FDI. Tuy nhiên, theo thống kê của các doanh nghiệp Nhật Bản, thuế không phải là một trong 5 lý do lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định đầu tư", ông Trung nhấn mạnh.

Tỷ giá USD/VND sẽ bớt áp lực khi FED giảm lãi suất

Thêm một thông tin tích cực dự báo với kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm, theo ông Trần Tuấn Tài, Giám đốc đầu tư của Sơn Kim Retail cho biết, trong khảo sát gần nhất của Reuters thực hiện với khoảng 100 chuyên gia và nhà đầu tư, dự đoán FED sẽ giảm lãi suất 1-2 lần từ giờ đến cuối năm (tháng 9 và tháng 12). Lần đầu tiên kỳ vọng sẽ giảm 25 điểm %.

"Khi FED giảm lãi suất thì sẽ giảm áp lực tỷ giá lên Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục quay lại với Việt Nam. Khi áp lực tỷ giá giảm, nền kinh tế Việt Nam sẽ tốt lên. Những chỉ số như GDP và chỉ số việc làm cũng sẽ tốt hơn, từ đó sẽ tác động tích cực đến hoạt động đầu tư của các định chế tài chính trong các lĩnh vực khác nhau", ông Trần Tuấn Tài đánh giá.

Chứng khoán "uptrend"?

Dự báo về các kênh đầu tư trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, theo theo ông Trần Tuấn Tài, Giám đốc đầu tư của Sơn Kim Retail, chứng khoán là lựa chọn đáng để cân nhắc. Bởi khi áp lực tỷ giá giảm thì đồng tiền đầu tư sẽ quay trở lại. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ là yếu tố thu hút các nhà đầu tư trên toàn cầu, từ đó tạo động lực tăng trưởng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6/2024, chỉ số VN-Index đạt 1.245,32 điểm, tăng 10,2% so với cuối năm trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên toàn thị trường cổ phiếu (HOSE, HNX, UPCoM) trong 6 tháng đạt 24.598 tỷ đồng/phiên, tăng 39,9% so với bình quân năm trước. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tại ngày 28/6/2024 đạt hơn 7,066 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm trước, tương đương 69,1% GDP ước tính năm 2023. Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tiếp tục tăng trưởng, đạt hơn 8 triệu tài khoản vào cuối tháng 6/2024.

"Chúng ta có thể tham khảo cổ phiếu của các nhóm ngành đã qua đáy như cá tra, bán lẻ, tôm, dệt may, da giày… Ngược lại, với những nhóm ngành được nhận định chưa qua đáy, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng", ông Trần Tuấn Tài khuyến nghị.

Ông Trần Tuấn Tài, Giám đốc đầu tư của Sơn Kim Retail, chứng khoán là lựa chọn đáng để cân nhắc trong nửa cuối năm 2024

Tiếp theo, ông Trần Tuấn Tài nhận định trái phiếu doanh nghiệp cũng là một kênh đầu tư tiềm năng. sau khi vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh được xử lý, và sau nhưng nỗ lực của các ban ngành và của cả thị trường để hỗ trợ cho thị trường trái phiếu thì chúng ta đã nhìn thấy được sự phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ước tính trong nửa đầu năm, có 41 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng 110.200 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2023

"Niềm tin của người dân cũng đang dần dần phục hồi. Trong tương lai, ngoài ngân hàng thì các định chế tài chính và các nhà đầu tư cá nhân sẽ cân nhắc quay lại thị trường trái phiếu", đại diện Sơn Kim Retail cho biết.

Chứng khoán sẽ tiếp đà tăng trong nửa cuối năm 2024 sau khi VN-Index đã tăng hơn 10% trong 6 tháng đầu năm?

Cùng quan điể, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS cũng rất lạc quan với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán trong năm 2024.

"Tôi nghĩ rằng năm ngoái VN-Index tăng 12% thì năm nay tăng khoảng 18%, tốt hơn năm ngoái thì không phải là điều gì quá lạc quan khi mà nền kinh tế đã khởi sắc hơn. Quy mô vốn hóa của thị trường đã tăng lên rất nhiều thì không có lý gì mà VN-Index có thể nằm dưới 1.200 điểm lâu như thế cả, không cũng phải trung tính hơn tăng lên 1.350 điểm", ông Khánh dự báo.

Khuyến nghị cho các nhà đầu tư, đại diện chứng khoán VPS cho rằng cơ hội có thể đến từ các cổ phiếu riêng lẻ, những cổ phiếu có sự nổi trội về kết quả kinh doanh, cổ phiếu có sự thay đổi từ khó khăn mà đi lên hoặc những cổ phiếu đang tăng trưởng mà có kết quả kinh doanh đột phá trong các lĩnh vực như hóa chất, ngành thép, dệt may, bất động sản khu công nghiệp…

Cẩn trọng với vàng?

Liên quan đến kênh đầu tư vàng, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & Bất động sản Toàn Cầu đánh giá với giải pháp bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và công ty SJC, Ngân hàng Nhà nước đã thành công kéo giá vàng miếng từ 92 triệu đồng xuống 80 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên lượng cung ra thị trường vẫn còn hạn chế. Trong khi đó thì thị trường vàng nhẫn lại nổi lên, có thời điểm cao hơn giá vàng miếng.

Dự báo giá vàng trong thời gian tới, ông Hiếu cho rằng giá có thể lên mức 2.500 USD/ounce trong năm nay, và có thể lên tới 3.000 USD/ounce trong năm tới. Hiện tại không thấy có yếu tố nào có thể tác động làm giảm giá vàng.

Theo ông Hiếu, hiện tại các Ngân hàng Trung ương đang mua vào vàng, đặc biệt là khối BRICS mua vào vàng, cùng với một số tài sản khác, để thay thế dự trữ quốc gia của họ, thay vì giữ tài sản được định nghĩa bằng USD. Chính vì thế, cùng với nhu cầu vàng trên thế giới điều đó sẽ đẩy giá vàng lên cao, và ảnh hưởng tới thị trường vàng của Việt Nam do đó nhà đầu tư cần hết sực thận trọng khi đầu tư.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị thận trọng khi đầu tư vào vàng trong nửa cuối năm 2024

Trước đó hôm 23/7, đại diện Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cũng nhấn mạnh hiện nay giá vàng thế giới biến động với biên độ rất mạnh. Yếu tố chính trị, kinh tế thế giới đang ảnh hưởng mạnh khiến giá vàng có những diễn biến hết sức phức tạp.

"Ít ngày gần đây giá vàng biến động với biên độ rất cao, ảnh hưởng đến giá vàng trong nước. Do đó người dân cần hết sức thận trọng trong việc mua bán vàng", đại diện Vụ Quản lý Ngoại hối cảnh báo.

Về kênh đầu tư tiết kiệm, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết lãi suất huy động đang có xu hướng tăng, trong khi lãi suất cho vay đang ở mức thấp.

Tuy nhiên từ nay đến cuối năm có 2 yếu tố có thể tác động và làm tăng lãi suất cho vay. Thứ nhất lãi suất huy động tăng bởi các ngân hàng tăng muốn nguồn vốn dồi dào để có thể cho vay trong những tháng cuối năm. Ngoài ra, nợ xấu trong hệ thống đang tăng, nợ xấu nội bảng đã lên tới 4,5% trên tổng dư nợ, nếu kể cả nợ ngoại bảng nợ xấu có thể lên tới 5,5 - 6%. Nợ xấu tăng buộc các ngân hàng huy động với lãi suất cao hơn. Và lãi suất huy động tăng sẽ kéo lãi suất cho vay tăng.

"Lãi suất huy động có thể tăng 0,5-1% từ nay đến cuối năm. Do đó người gửi tiền nên chỉ gửi tiền ngắn hạn để chờ lãi suất cao hơn", ông Hiếu cho biết.

Bất động sản chờ "ngấm" chính sách?

Với kênh đầu tư bất động sản, tại hội thảo, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư Công ty DKRA Group cho biết thị trường đang rất chờ đợi việc 3 luật động sản là Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ 1/8/2024.

Tuy nhiên ông Thắng cho rằng, trong ngắn hạn, rất khó để có thể có sự tăng trưởng đột biến về giá cũng như cung trong thị trường. Về trung và dài hạn, các luật này sẽ giúp cho thị trường minh bạch hơn, bảo vệ nhà đầu tư, và giúp thị trường phát triển bền vững hơn. Ông Thắng đánh giá các bộ luật cần 6-12 tháng mới thực sự thẩm thấu vào thị trường.

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc đầu tư Công ty DKRA Group dự đoán phân khúc nhà ở chung cư vừa túi tiền vẫn sẽ giữ đà phục hồi và dẫn dắt thị trường trong 6 tháng cuối năm

Theo ông Thắng, hiện tâm lý thị trường đang chia ra làm hai thái cực. Một là các nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính từ chu kỳ trước vẫn có tiếp tục có xu hướng gồng lãi chờ cơ hội. Hai là một số nhà đầu tư giữ lượng tiền mặt lớn đang có xu hướng tiếp tục nghe ngóng những diễn biến tiếp theo của thị trường.

Số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố 6 tháng đầu năm nay cho thấy tổng lượng tiền gửi là trên 13,6 triệu tỷ đồng, bất chấp lãi suất ở mức rất thấp. Tâm lý phòng thủ này đã khiến cho thanh khoản của thị trường bất động sản dù có tăng nhưng còn hạn chế.

"Trong bối cảnh thị trường còn khó đoán định, phân khúc nhà ở chung cư vừa túi tiền vẫn sẽ giữ đà phục hồi và dẫn dắt thị trường trong 6 tháng cuối năm", đại diện Công ty DKRA Group nhận định.