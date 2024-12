Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 11/12

Cụ thể, giá vàng SJC hiện ở mức 84,6-87,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Trước đó, trong ngày 10/12, giá vàng miếng cũng đã tăng 400 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hiện phổ biến 84,3-84,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 85,8-85,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn với giá 84,3-85,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Tập đoàn DOJI tăng 1,2 triệu đồng/lượng lên 84,8-85,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và PNJ lần lượt áp dụng 84,43-85,93 triệu đồng/lượng và 84,6-85,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã vượt mốc 2.700 USD/ounce trong sáng nay, tăng khoảng 40 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành, giá vàng thế giới tương đương với khoảng 82,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Vàng hồi phục trở lại trong bối cảnh nhu cầu đối với tài sản an toàn tăng trở lại do lo ngại bất ổn ở Syria. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng chính trị của Hàn Quốc gần đây đã đẩy cổ phiếu và đồng Won giảm giá, dẫn đến nhu cầu đối với vàng và bạc làm tài sản an toàn.

Trong khi đó, các báo cáo cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã trở lại mua vàng sau 5 tháng tạm ngưng. Điều này có thể thúc đẩy giá vàng tăng trở lại. Trước đó, PBOC là nhà mua vàng lớn nhất thế giới năm 2023.