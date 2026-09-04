Chuỗi thành tích dẫn đầu của bóng bàn CAND - T&T tại các giải trẻ quốc gia và hiệu quả từ mô hình hợp lực trong đào tạo thể thao

Trong nhiều năm qua, CAND – T&T liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu, đặc biệt tạo ra ưu thế rõ rệt ở hệ thống các giải trẻ. Riêng trong hai mùa giải gần nhất, đội bóng bàn của lực lượng Công an và T&T Group đã duy trì vị trí số một tại hàng loạt sân chơi quan trọng của bóng bàn Việt Nam.

Những gương mặt tạo dấu ấn đặc biệt

Hai tay vợt Đoàn Đức Tuấn và Phạm Hà Phương Mai (CAND – T&T) đứng trên bục cao nhất ở lứa tuổi 18-19 (Ảnh: T&T)

Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 quy tụ 25 đoàn với khoảng 300 VĐV đến từ các trung tâm bóng bàn mạnh trên toàn quốc.

HLV trưởng Vũ Mạnh Cường cho biết: “Thành tích này đến từ sự đầu tư bài bản của lãnh đạo ngành Công an và Tập đoàn T&T. Trong 7 trận chung kết đơn các lứa tuổi, VĐV CAND – T&T giành chiến thắng đến 6 trận. Đặc biệt, VĐV Phương Mai từng thua đối thủ 0-3 ở vòng bảng nhưng thắng lại 4-3 ở chung kết, trong đó set 7 thắng nghẹt thở 12-10. Điều này cho thấy các VĐV khi khoác trên mình tấm áo đại diện ngành công an đã ý thức được trách nhiệm và thể hiện rõ bằng tinh thần, sự chuẩn bị nghiêm túc để tạo sự bứt phá trong thi đấu, qua đó giành chiến thắng”.

Tại vòng bảng, Phương Mai từng để thua Diệu Linh của Quân đội với tỷ số 0-3. Nhưng khi hai tay vợt gặp lại nhau ở trận chung kết đơn nữ, diễn biến hoàn toàn thay đổi.

Phương Mai thi đấu kiên cường, liên tục điều chỉnh cách chơi và đưa trận đấu tới ván thứ bảy. Ở thời điểm quyết định, tay vợt CAND – T&T giành chiến thắng nghẹt thở 12-10, qua đó thắng chung cuộc 4-3 và bước lên bục cao nhất.

Từ thất bại 0-3 ở vòng bảng đến chiến thắng 4-3 trước chính đối thủ ấy trong trận chung kết là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của giải đấu.

Đó không đơn thuần là sự thay đổi về tỷ số. Nó phản ánh khả năng đọc lại đối thủ, điều chỉnh chiến thuật, vượt qua áp lực tâm lý và đặc biệt là bản lĩnh ở những thời điểm quyết định – những yếu tố rất cần thiết với một VĐV muốn tiến xa ở thể thao đỉnh cao.

Ở lứa tuổi U15 nữ, Hoàng Trà My bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua Linh Đan của Đồng Nai với tỷ số 4-2 trong trận chung kết.

Việc bảo vệ một chức vô địch thường khó hơn lần đầu bước lên ngôi, bởi VĐV phải thi đấu trong vị thế của người bị các đối thủ nghiên cứu và đặt mục tiêu đánh bại. Chiến thắng của Trà My vì thế không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh thi đấu ngày càng trưởng thành của tay vợt trẻ CAND – T&T.

Nhưng trường hợp tạo nhiều ấn tượng nhất có lẽ là Đoàn Đức Tuấn. Dù mới thuộc nhóm tuổi 16–17, Đức Tuấn được đôn lên thi đấu ở lứa tuổi 18–19 và đã tạo nên một hành trình vô địch đầy thuyết phục.

Tại bán kết, Đức Tuấn vượt qua Nguyễn Hoàng Lâm với tỷ số 4-2. Đây là chiến thắng đặc biệt đáng chú ý bởi Hoàng Lâm là một trong những tay vợt chủ lực của Quân đội, thuộc lực lượng đội 1 tham dự Đại hội Thể dục Thể thao.

Đến trận chung kết, Đức Tuấn tiếp tục phải trải qua cuộc đấu căng thẳng với Nguyễn Tất Thành Đạt. Hai tay vợt giằng co đến ván quyết định trước khi Đức Tuấn giành chiến thắng 11-8 ở ván thứ bảy, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 4-3 và giành HCV đơn nam lứa tuổi 18–19.

Một VĐV mới ở độ tuổi 16–17 nhưng có thể lần lượt vượt qua những đối thủ lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn để vô địch nhóm 18–19 là tín hiệu đặc biệt tích cực đối với công tác đào tạo trẻ của CAND – T&T.

Đức Tuấn không chỉ giành một tấm HCV. Quan trọng hơn, VĐV trẻ này cho thấy khả năng thi đấu vượt tuổi, một trong những chỉ dấu đáng chú ý khi đánh giá tiềm năng phát triển của một tài năng thể thao.

Bên cạnh ba gương mặt nổi bật trên, đội hình CAND – T&T còn ghi nhận những kết quả tích cực của nhiều VĐV khác, trong đó Vũ Mạnh Huy vượt qua Bùi Hữu Huy của Hải Phòng ở nhóm tuổi 22–23, còn Trần Mai Ngọc giành chiến thắng trước Lâm Thu Cúc của Quân đội.

Trần Mai Ngọc không có đối thủ ở nội dung đơn nữ lứa tuổi 22-23 (Ảnh: T&T)

Sự hiện diện của các VĐV có khả năng cạnh tranh ở nhiều nhóm tuổi khác nhau cho thấy ưu thế của CAND – T&T không phụ thuộc vào một vài cá nhân đơn lẻ, mà đang được tạo dựng trên một lực lượng có chiều sâu.

Từ chức vô địch này đến chuỗi dẫn đầu liên tục

Giá trị của 11 HCV tại giải lần này sẽ càng rõ hơn khi đặt trong toàn bộ hành trình của bóng bàn CAND – T&T những năm gần đây.

Trong năm 2025, CAND – T&T đã đứng đầu tại hàng loạt giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, bao gồm Giải các CLB toàn quốc, Giải các Tay vợt xuất sắc toàn quốc, Giải trẻ, Giải thanh thiếu niên và Giải các Tay vợt trẻ xuất sắc toàn quốc.

Sang năm 2026, thành tích ấy thậm chí còn phát triển mạnh hơn. CAND – T&T đứng đầu tại giải đấu trong khuôn khổ Đại hội gắn với giải vô địch quốc gia, tiếp tục giành vị trí số một ở giải trẻ và nay lại đứng Nhất toàn đoàn tại Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia.

Khi một đội bóng đứng đầu một giải đấu, đó có thể là thành công của một thời điểm. Nhưng khi một đội liên tục đứng đầu ở nhiều giải, nhiều nhóm tuổi, từ tuyến trẻ đến đỉnh cao trong hai mùa giải liên tiếp, kết quả ấy bắt đầu phản ánh sức mạnh của cả một hệ thống.

Đây chính là điểm đáng chú ý nhất trong sự phát triển của bóng bàn CAND – T&T. Những kết quả liên tục trong thời gian qua cũng là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và T&T Group.

Điểm khác biệt của mô hình này là mối quan hệ không dừng lại ở hình thức một doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho một đội thể thao.

Môi trường tập luyện bài bản, kỷ luật của ngành Công an cộng thêm nguồn lực từ Tập đoàn T&T Group giúp bóng bàn CAND – T&T liên tục đứng đầu các giải đấu quốc nội

Ngành Công an có truyền thống phát triển thể thao thành tích cao, có nền tảng tổ chức, tính kỷ luật, môi trường rèn luyện và hệ thống quản lý VĐV bài bản. Trong khi đó, sự tham gia của T&T Group bổ sung nguồn lực xã hội hóa, kinh nghiệm đầu tư thể thao dài hạn và điều kiện để đội ngũ huấn luyện, VĐV có thể tập trung hơn vào chuyên môn.

Hai nguồn lực được đặt trong một định hướng chung đã tạo ra hiệu quả lớn hơn nhiều so với phép cộng đơn thuần. Từ tuyển chọn, đào tạo trẻ, duy trì đội ngũ huấn luyện tới xây dựng lực lượng kế cận, CAND – T&T đang từng bước hình thành một chuỗi phát triển tương đối hoàn chỉnh.

Ở góc độ rộng hơn, đây cũng có thể là một mô hình tham khảo cho quá trình xã hội hóa thể thao thành tích cao tại Việt Nam.

Xã hội hóa không có nghĩa là doanh nghiệp thay thế vai trò của các ngành, địa phương hay đơn vị thể thao truyền thống. Hiệu quả cao nhất có thể xuất hiện khi mỗi bên đóng góp thế mạnh của mình trong một chiến lược chung và đủ dài hạn.

Ngành Công an cung cấp nền tảng tổ chức, kỷ luật và truyền thống. Doanh nghiệp bổ sung nguồn lực, tư duy đầu tư và khả năng đồng hành dài hạn. Đội ngũ chuyên môn chịu trách nhiệm biến những nguồn lực ấy thành thành tích và những thế hệ VĐV.

Chuỗi vị trí Nhất toàn đoàn của CAND – T&T đang cho thấy mô hình đó có khả năng tạo ra hiệu quả thực tế.