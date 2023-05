Chuyện 1 startup Việt chọn “đi để trở về”: Tập trung đánh thị trường Mỹ, sánh vai với ông lớn Cheetah Mobile, OrcaMobi… trong sân chơi nhạc số hơn 10 tỷ USD

Theo Statista, lĩnh vực trò chơi âm nhạc đang có tốc độ phát triển rất nhanh. Năm 2026, lĩnh vực này được dự đoán sẽ đạt giá trị đến khoảng 10,61 tỷ USD. Các công ty phát triển trò chơi âm nhạc, bao gồm Amanotes, đang nỗ lực để giữ vị thế của mình trong thị trường này.

Amanotes là startup được sáng lập từ năm 2014 bởi ông Võ Tuấn Bình và ông Nguyễn Tuấn Cường. Dù đăng ký kinh doanh tại Singapore, nhưng Amanotes là công ty Việt Nam đúng nghĩa khi studio và “bộ não” vận hành đặt tại Việt Nam.

Ở Việt Nam, ngoại trừ những người chơi game âm nhạc hay giới khởi nghiệp công nghệ, không nhiều người biết đến cái tên Amanotes. Nhưng trong các bảng xếp hạng game toàn cầu, ở lĩnh vực game âm nhạc trên di động, Amanotes nằm trong Top đầu thị trường.

Có thể nói, Amanotes đang sánh vai với những tên tuổi đứng đầu trong ngành ứng dụng giải trí âm nhạc di động (Mobile Music Game) trên thế giới như Cheetah Mobile, RobTop Games và OrcaMobi,... Đến nay, công ty đã đưa ra thị trường hơn 100 game âm nhạc, trong đó nổi bật nhất là tựa game Magic Tiles 3 và Tiles Hop.

Chưa có nhu cầu gọi vốn, tập trung đẩy mạnh M&A để tăng trưởng

Chia sẻ sâu hơn về hoạt động của mình, CEO Tuấn Bình cho biết: “Chân dung khách hàng của Amanotes là những người thích chơi game âm nhạc, trải nghiệm và tương tác với âm nhạc. Amanotes bước đầu tiếp cận thị trường bằng cách tiến sâu vào phân khúc trò chơi âm nhạc đơn giản (Simple Music Game), tức những game có lối chơi đơn giản, dễ hiểu, mang tính giải trí cao, hướng đến phân khúc người chơi đại trà”.

Tính đến năm 2023, loạt game đã đạt hơn 2,9 tỷ lượt tải xuống trên toàn thế giới, với 2 sản phẩm nổi bật trong hạng mục trò chơi âm nhạc là Magic Tiles 3 và Tiles Hop đạt hơn 1 tỷ lượt tải toàn cầu. Mỹ chính là thị trường lớn mạnh và hàng đầu trên thế giới chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất của Amanotes hiện nay. Amanotes cũng tập trung vào thị trường tier 1 (Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Canada) và tier 2 (Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Brazil và Mexico).

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với sự suy thoái, lãi suất tăng cao, hầu hết lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn… thì thị trường công nghệ âm nhạc “ngược dòng” sôi động, đón đầu cơ hội mới từ sự phát triển của công nghệ AI.

Riêng Amanotes, Công ty đang cho thấy kế hoạch đầu tư mạnh bao gồm áp dụng giải pháp đầu tư và M&A. Amanotes và Butterfly vừa hoàn tất thương vụ đầu tư 2 triệu USD cho Reactional Music để có thêm mảnh ghép về mặt personalization (cá nhân hóa) cho hệ sinh thái âm nhạc tương tác.

“Amanotes không giới hạn nguồn vốn và xin phép không chia sẻ con số cụ thể. Amanotes đang tích cực tìm kiếm và kêu gọi hợp tác sáp nhập của các công ty tiềm năng. Các thương vụ đầu tư sẽ là đòn bẩy phát triển hệ sinh thái âm nhạc tương tác của Amanotes”, đại diện cho hay.

Dù tăng trưởng, Amanotes tiếp tục khẳng định vẫn chưa có nhu cầu gọi vốn. Thông qua chiến lược M&A, bổ trợ công nghệ lân cận hoặc khác biệt như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)… Amanotes nhấn mạnh có thể dễ dàng scale-up với dữ liệu hàng trăm triệu người dùng hàng tháng.

Việt Nam là thị trường âm nhạc tiềm năng với giá trị 28 triệu USD vào năm 2025, song chưa vội khai thác

Nói về Việt Nam, đơn vị này nhận định thị trường nghe nhạc thực tuyến (music streaming) đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng người tiêu dùng, thời gian tiêu thụ, và doanh số. Ước tính thị trường này đạt 28 triệu USD vào năm 2025 (theo Statista). Việt nam là 1 trong 3 quốc gia cùng với Philippines và Indonesia có thị trường âm nhạc số phát triển cao.

Báo cáo về ngành game thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương do Google và Newzoo thực hiện, cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đã góp phần thúc đẩy xu hướng chơi game trên di động trở nên phổ biến nhất trên thế giới. Riêng Việt Nam, 92% người chơi sử dụng thiết bị di động làm thiết bị chơi game chính của mình, so với Ấn Độ là 90%.

“Là một công ty tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc công nghệ và đã bắt đầu đầu tư vào AI từ năm 2019 để hoàn thiện hệ sinh thái âm nhạc tương tác một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực hiệu quả hơn thì Amanotes tin rằng Việt Nam là một thị trường có nhiều tiềm năng để phát triển”, đại diện cho hay.

Dù vậy, Amanotes vẫn chưa có kế hoạch đẩy mạnh thị trường Việt Nam. Lý do (i) người dùng Việt chưa có thói quen trả tiền để trải nghiệm tính năng premium trong game hoặc để bỏ qua quảng cáo, (ii) giá trị Ads ở thị trường Việt Nam còn thấp nhiều so với thế giới (so với thị trường Mỹ thì thấp hơn 12 lần).

Chưa kể, một trong những thách thức mà Việt Nam cần phải vượt qua chính là xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu và tính toán vững mạnh, được cập nhật thường xuyên để có thể bắt kịp được với tốc độ phát triển và ứng dụng AI tương ứng.

Dù vậy, Việt Nam theo Amanotes là thị trường có tiềm năng lớn, vì dân số đông và số lượng người sở hữu điện thoại cao.