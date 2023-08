Chuyện bán bất động sản thời khó: Khách mua ép giá quá rẻ, chủ nhà “nóng mặt” mời ra về

Khách hàng thi nhau ép giá bất động sản

Thanh khoản trên thị trường bất động sản tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt là phân khúc đất nền, do đó tình trạng giảm giá vẫn diễn ra tràn lan. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm tổng số lượng giao dịch bất động sản đạt 187.000 giao dịch, chỉ bằng 36,13% so với cùng kỳ. Về tổng lượng giao dịch, có khoảng 187.000 giao dịch thành công, đạt 36,13% so với 6 tháng cuối năm 2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), giá bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền ở những khu vực từng xảy ra sốt đất tiếp tục được điều chỉnh về giá trị phù hợp, tương xứng với giá trị đầu tư vào nội tại sản phẩm và hạ tầng khu vực. Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, chương trình ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc giai đoạn 2018 - 2022 của các chủ đầu tư buộc phải cắt lỗ 10 - 30%, thậm chí lên đến 30 - 50% giá trị đầu tư.

Song, dù giảm giá sâu nhưng các chủ sở hữu vẫn rất khó tìm người mua, nếu có người quan tâm cũng sẽ ép giá khiến chủ nhà ngao ngán mời về.

Anh Nguyễn Văn Hợp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hiện anh đang nắm giữ lô đất có diện tích 120m2 tại Đông Anh (Hà Nội) được mua vào thời điểm cuối năm 2021 với mức giá 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ cuối năm 5 vừa qua, do tình hình tài chính gặp khó khăn nên quyết định rao bán.

“Do thị trường khó thanh khoản nên tôi chấp nhận bán với mức giá 3,5 tỷ đồng, tức lỗ 1,5 tỷ đồng so với lúc mua. Cũng có rất nhiều người quan tâm tới xem, nhưng đến khi thương thảo về giá khiến tôi cũng phát cáu. Đa phần khách đều trả 2,5 tỷ đồng, như vậy tôi lỗ 50% so với lúc mua, còn so với đỉnh cơn sốt có thể mất nhiều hơn”, anh Hợp bức xúc nói.

Vì không thể đi với bước giao dịch cuối cùng, nên hiện nay mảnh đất của anh Hợp vẫn nằm chờ chủ mới.

Anh Quang Tuân, môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết, thực tế hiện nay người bán đều chấp nhận chịu lỗ tương đối sâu so với đầu năm 2022, còn về phía người mua họ muốn mua với giá rẻ nhất có thể.

“Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khách mua cá nhân ép giá chủ nhà còn mạnh tay hơn đội gom đất. Cách đây 2 tháng tôi được nhờ rao bán 1 lô đất có diện tích 90m2 tại Thanh Trì (Hà Nội) với mức giá 3 tỷ đồng, chủ đã giảm giá khoảng 35% so với thời điểm sốt. Tuy nhiên, 10 khách đến hỏi có tới 8 khách trả 2 tỷ đồng, rẻ không khác gì “mớ rau ngoài chợ”. Trong khi mảnh đất nằm ở vị trí dân cư đã hình thành. Điều này khiến chủ nhà nóng mặt mời khách ra về. Sau 1 tháng cuối cùng chủ cũng đã bán được lô đất với giá 2,6 tỷ đồng”, anh Tuân kể.

Theo anh Tuân, thực tế hiện nay hầu hết các chủ nhà, đất đều thiện chí thương thảo về mức giá. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp người mua đến chỉ trả giá cho “vui” và không có ý định mua nhưng vẫn yêu cầu gặp chủ nhà. Theo đó, nhiều chủ nhà họ đang cảm thấy mất tiền, mất thời gian nhưng không được việc. Nhiều lần như vậy đôi khi họ mất bình tĩnh.

“Tuy nhiên, thị trường hiện nay đang nghiêng về phía người mua. Khách hàng hiện nay họ có quá nhiều lựa chọn. Theo đó, việc thuận mua vừa bán tùy thuộc vào thương thảo giữa 2 bên khách mua và người bán”, người này nhấn mạnh thêm.

Bất động sản khó giảm giá thêm

Thực tế, hiện nay lãi suất ngân hàng đã giảm, và được dự báo tiếp tục đi xuống vào nửa cuối năm. Theo đó, áp lực tài chính của các nhà đầu tư bất động sản giảm xuống và sẽ khó xảy ra hiện tượng bán bằng mọi giá. Hơn nữa, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản có nhiều đòn bẩy giúp phục hồi vào nửa cuối năm nay.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, thị trường bất động sản đã qua thời kỳ khó khăn nhất, nửa cuối năm nay, thị trường bất động sản sẽ phục hồi.

Lý giải về nhận định trên, ông Lực cho rằng, nửa cuối năm nay, độ ngấm chính sách sẽ phát huy hiệu quả, nhất là các chính sách liên quan đến giảm lãi suất. Đồng thời, tất các những dự thảo về Luật liên quan đến bất động sản sẽ được Quốc hội thông qua. Cùng đó, kinh tế được dự báo vào đà phục hồi rõ nét. Theo đó, đây là thời điểm các nhà đầu tư nên xuống tiền mua bất động sản.

Ông Lực cho rằng: “Vào giai đoạn phục hồi, giá bất động sản sẽ khó giảm thêm, nếu giảm chỉ mức 3 - 5% coi như khuyến mãi. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu phân khúc nhà ở thực vẫn rất lớn. Những người đã đầu tư vào nhà ở đất nền, biệt thự… là những người có tiền trước đây và họ chỉ bán khi đất lên giá nên khó có chuyện giảm, trừ một số người dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều bây giờ bí bách”.