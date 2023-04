Chuyện chưa từng có trong lịch sử đang xảy ra tại công ty xi măng lớn nhất miền Nam

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) tiền thân là Nhà máy Xi măng Hà Tiên do hãng VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp cung cấp thiết bị. Năm 1964, Nhà máy chính thức đưa vào hoạt động với công suất ban đầu là 240.000 tấn clinker/năm tại Kiên Lương, 280.000 tấn xi măng/năm tại Nhà máy Thủ Đức.

Năm 2000, công ty thực hiện cổ phần hóa, đến năm 2007 trở thành doanh công ty cổ phần. Năm 2009, Công ty cổ phần Hà Tiên 2 và Công ty cổ phần Hà Tiên 1 sáp nhập với tên mới là Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên. Đây cũng là công ty xi măng lớn nhất miền Nam hiện nay.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm: Sản xuất kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ xây dựng và công nghiệp; Kinh doanh xuất, nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác; Xây dựng và kinh doanh bất động sản; Dịch vụ bến cảng, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, đường bộ, đường sắt, đường sông.

Mới đây, Vicem Hà Tiên đã có báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty trong quý 1/2023. Theo đó, doanh thu của công ty giảm 14% về mức 1.691 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xi măng, clinker đạt hơn 1.800 tỷ đồng, cát ISO đạt 6,249 tỷ đồng, các khoảng chiết khấu thương mại là hơn 115 tỷ đồng.

Giá vốn tăng nhanh khiến lãi gộp chỉ còn 76 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lãi gộp của nhà sản xuất xi măng lớn nhất miền Nam này giảm gần một nửa so với cùng kỳ từ 8,4% xuống còn 4,5%.

Doanh thu họa động tài chính của công ty trong quý đạt hơn 830 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tại chính tăng gần 65% lên mức 42,8 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 1/2023 lỗ 85,636 tỷ đồng, giảm 445,84% so với quý 1/2022 (giảm 110,40 tỷ đồng) và kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2023 lỗ 85,642 tỷ đồng, giảm 445,98% so với quý 1/2022 (giảm 110,39 tỷ đồng). Đây là mức lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động theo quý của công ty.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Vicem Hà Tiên cho biết, các nguyên nhân chủ yếu tác động đến kết quả trong kỳ là bởi lợi nhuận gộp giảm do sản lượng tiêu thụ xi măng quý 1/2023 giảm 18,73% so với quý 1/2022, kết quả làm lợi nhuận gộp giảm 87,844 tỷ đồng so với quý 1/2022, cùng với đó, chi phí tài chính tăng 15,272 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 18,462 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi suất vay và tăng dư nợ vay.

Quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ. Tính đến hết quý 1/2023, tổng tài sản ở mức 9.257 tỷ đồng. Công ty có quy mô vay nợ (toàn bộ là nợ ngắn hạn) 2.317 tỷ đồng, tăng thêm 25%.

Vốn góp của chủ sở hữu theo cập nhật của Vicem Hà Tiên là gần 3.887 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của Nhà nước là 3.041 tỷ đồng, vốn góp của cổ đông khác là 775 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là gần 71 tỷ đồng. Vốn của quỹ đầu tư phát triểu là gần 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là gần 531 tỷ đồng. Tổng chung, vốn chủ sở hữu đạt 5.209 tỷ đồng.

Về cấu trúc công ty, ở thời điểm hiện tại, công ty có 1 công ty con là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ. Tỷ lệ góp vốn của Vicem Hà Tiên là 65% và tỷ lệ quyền biểu quyết là 65%.

Một số chỉ tiêu kinh tế của Vicem Hà Tiên

Ngành xi măng Việt Nam theo đánh giá của các doanh nghiệp đang là thời điểm gặp rất nhiều khó khăn. Do tình trạng mất cân đối dư cung, trong bối cảnh xuất khẩu xi măng, clinker giảm mạnh cả về số lượng và giá cả, dẫn đến một số nhà máy phải tạm dừng 1- 2 dây chuyền sản xuất do giá bán clinker thấp, càng sản xuất càng lỗ.

Tổng sản phẩm tiêu thụ toàn ngành quý 1/2023 đạt 20,7 triệu tấn, giảm 20% so cùng kỳ, trong đó nhu cầu xi măng toàn xã hội đạt 17,6 triệu tấn, cũng giảm 9% so cùng kỳ và xi măng nội địa đạt 13,1 triệu tấn giảm 15% so cùng kỳ.

Trước những khó khăn này, Vicem Hà Tiên đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 với việc tự sản xuất và mua ngoài hơn 4,6 triệu tấn clinker, xi măng bao gồm cả gia công là hơn 6,5 triệu tấn. Mục tiêu tiêu thụ clinker là 530 tấn, xi măng là 6,74 triệu tấn.

Doanh thu và thu nhập khác của công ty dự kiến đạt gần 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 276 tỷ đồng.