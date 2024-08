Chuyến đi thuyền của Việt Nam được ca ngợi "tuyệt nhất thế giới": Dài chỉ 2 ngày, đến 1 hòn đảo có tên lạ

Nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, cũng như đưa du khách đến tham quan, khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên, hùng vĩ của Việt Nam, hiện nay có rất nhiều hình thức, tour du lịch đặc biệt được khai thác. Trong đó không thể không nhắc tới những tour đi thuyền, du thuyền, đưa du khách đến những hòn đảo, những bãi tắm xa bờ hay vịnh biển đẹp nguyên sơ.



Trải nghiệm sau đây là một ví dụ như thế. Đặc biệt mới đây, nó còn vinh dự được góp mặt trong danh sách "Những trải nghiệm trên thuyền tuyệt vời nhất thế giới", được công bố ở Giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things to do bởi Tripadvisor - nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới.

Không ở đâu quá xa xôi, tour đi thuyền này "khởi hành" và thực hiện ngay ở địa phương miền Bắc nước ta. Đó là chuyến đi thuyền qua vịnh Lan Hạ - vịnh Hạ Long và hòn đảo mang tên đặc biệt, đảo Đầu Bê.

Ảnh minh họa

Tuyên bố về lý do chọn tour này trong danh sách, đại diện Tripadvisor cho biết, chuyến đi không chỉ đưa du khách đến tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng của địa phương nói riêng, của Việt Nam nói chung, mà còn có nhiều trải nghiệm đặc trưng.

Khảo sát trên các đơn vị cung cấp các tour du lịch, tour đi thuyền Lan Hạ - Hạ Long - đảo Đầu Bê sẽ được thực hiện trong ngày 2 ngày 1 đêm. Đây là khoảng thời gian được nhiều du khách đánh giá là lý tưởng, phù hợp với nhiều chuyến đi, bao gồm các chuyến đi ngắn ngày cuối tuần, hay kỳ nghỉ 2/9 tới đây.

Cụ thể, thông thường ngày đầu tiên du khách sẽ được đón tại bến phà Gót, Cát Hải, Hải Phòng để lên thuyền, tới vịnh Lan Hạ trước. Nằm ở phía Đông đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ bao gồm hơn 100 bãi cát nhỏ, vắng, trải đai giữa những núi đá, được ví như những "eo biển xanh".

Vịnh Lan Hạ nhìn từ trên cao (Ảnh Vivu Cat Ba)

Ở những bãi cát này, nước biển trong xanh, sóng không quá lớn, khung cảnh xung quanh lại nguyên sơ, hùng vĩ. Chính bởi vậy, nhiều địa điểm trở thành bãi tắm lý tưởng và được du khách yêu thích. Tháng 5 năm 2020, vịnh Lan Hạ còn vinh dự được chứng nhận là "Một trong những vịnh đẹp nhất" bởi Hiệp hội Câu lạc bộ các Vịnh đẹp thế giới.

Ngoài tận hưởng, thư giãn trên những bãi biển, du khách đến vịnh Lan Hạ còn có cơ hội khám phá nhiều điểm đến khác nằm trong khu vực. Ví dụ như Vườn quốc gia Cát Bà - một trong những khu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới; những làng chài đậm nét bảng địa như làng Việt Hải, làng chài Cái Bèo, làng chài Cửa Vạn; các hang động tự nhiên, được tạo hóa ban tặng hình thù độc đáo như hang Sáng - hang Tối...

Những làng chài cổ, đã có từ lâu đời...

hay các hang động, khu dự trữ sinh quyển là những điểm đến nổi bật ở Lan Hạ (Ảnh Cat Ba Express, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Hành trình tham quan vịnh Lan Hạ sẽ kết thúc vào ngày đầu tiên. Ngày tiếp theo, du khách sẽ ngồi thuyền và tiếp tục di chuyển sang vịnh Hạ Long, nằm ngay gần đó. Không chỉ ở miền Bắc, "Di sản thiên nhiên thế giới" vịnh Hạ Long là điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước bởi cảnh sắc thiên nhiên được đánh giá là "ngoạn mục và hiếm có".

Nơi đây được thiên nhiên ban tặng hàng nghìn đảo đá vôi lớn nhỏ, đủ hình thủ, nằm rải rác trên mặt nước. Du khách sẽ được ngồi trên thuyền, len lỏi và tận mắt chiêm ngưỡng nhưng khung cảnh kỳ vĩ này. Những cái tên nổi bật trong quần thể vịnh Hạ Long có thể kể tới như hòn Trống Mái, hòn Đỉnh Hương, hang Sửng Sốt hay động Thiên Cung.

Ảnh Traveloka

Kết thúc hành trình, du khách sẽ được dừng chân tại một hòn đảo mang cái tên đặc biệt, nằm ở phía Đông Nam vịnh Hạ Long - đảo Đầu Bê.

Theo thông tin từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đảo Đầu Bê có diện tích vào khoảng gần 23.000m2, đỉnh cao nhất đạt độ cao 139m. Hiện nay, môi trường trên đảo gần như còn giữ được vẻ hoang sơ, chưa có sự tác động nhiều từ con người với những vách đá dựng đứng bao quanh như đang bảo vệ hòn đảo khỏi những con sóng.

Du khách đến đảo Đầu Bê sẽ được tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên, khám phá những hang động hay những khối thạch nhũ độc đáo. Ngoài ra, Ban Quản lý vịnh cũng liệt kê thêm về hệ thống thảm thực vật trên đảo để du khách có cơ hội tìm hiểu. Chúng bao gồm các loại cây bụi như dương xỉ, huyết dụ hay các loài phong lan. Bên cạnh hệ thực vật còn là hệ động vật cũng phong phú không kém khi có các loài khỉ lông vàng, chim hay dơi...

Ảnh Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Tại đảo Đầu Bê còn có 6 hồ nước, trong đó nổi tiếng nhất là hồ Ba Hầm. Thực tế, đây là một hệ thống gồm 3 áng yển, có các vách núi đá vôi dựng đứng, thông với nhau từng đôi một thông qua 3 hang luồn hẹp, uốn khúc quanh co, giống như những đường hầm. Chính bởi vậy, nơi đây mới được gọi bằng cái tên "Hồ Ba Hầm" như hiện tại.

Báo Quảng Ninh ca ngợi, hồ Ba Hầm nói riêng hay khung cảnh ở đảo Đầu Bê nói chung hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót hòa quyện với mây trời, non nước Hạ Long, hay thi thoảng là tiếng mái chèo khua nước vỗ nhè nhẹ trên mạn thuyền.

Khung cảnh nơi hồ Ba Hầm - đảo Đầu Bê (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Quay lại với tour đi thuyền Lan Hạ - Hạ Long - đảo Đầu Bê, tour cũng bao gồm các hoạt động như chèo thuyền, đêm nghỉ và các bữa ăn trên tàu. Nếu du khách có kế hoạch đặt tour cho kỳ nghỉ 2/9 sắp tới, cần liên hệ với các đơn vị cung cấp sớm để tránh tình trạng quá tải, không đặt được hành trình như ý muốn. Hiện nay tour có giá từ vài trăm ngàn đến hơn gần 2 triệu đồng, tùy vào lựa chọn của du khách.