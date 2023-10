Chuyến du lịch Hàn Quốc triệu đô của Koja Mart

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm tại Hàn Quốc, cũng là mùa của những chuyến tham quan bắt đầu. Là thương hiệu phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại Hàn Quốc, KOJA MART chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội quý báu này.



Chuyến du lịch Hàn Quốc đặc biệt không chỉ để tri ân hơn 22 đại lý nhượng quyền của KOJA MART đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua, mà đây còn là cơ hội để đại gia đình KOJA MART cảm nhận được nét đẹp văn hóa và sự phát triển Hàn Quốc, củng cố niềm tin vững mạnh mang tinh hoa phát triển nước bạn về nâng tầm chất lượng cuộc sống Việt; giúp các thành viên thấu hiểu sứ mệnh, gắn kết và yêu thương nhiều hơn.

Tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết, ban tổ chức đã bí mật chuẩn bị những chiếc vali cùng những lá thư tay do chính anh Nguyễn Quốc Huy - Tổng giám đốc KOJA MART viết và trao tặng tới từng thành viên. Ban tổ chức cũng làm việc không ngày ngừng nghỉ trong nhiều tháng liền để chuẩn bị cho chuyến du lịch hàn Quốc 6 ngày 5 đêm thật bùng nổ, ý nghĩa, hứa hẹn là một kỷ niệm đáng nhớ của mỗi thành viên.

Trải nghiệm lễ hội nhân sâm lớn nhất thế giới

Ghé tới xứ sở kim chi, không thể không nhắc tới tinh hoa dược liệu Hàn - NHÂN SÂM. Nơi đây chính là đầu nguồn cung cấp những củ nhân sâm 6 năm tuổi chất lượng để đưa vào sản xuất, tạo ra những thành phẩm thượng hạng tại KOJA MART.

Tại đây, đoàn du lịch KOJA MART được tham dự lễ hội nhân sâm Geumsan lớn nhất thế giới, cùng hoạt động nhổ sâm thực tế vô cùng thú vị tại vườn sâm quy mô hàng nghìn hecta. Chương trình thực tế này không chỉ gây choáng ngợp với quy mô lớn, những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong quá trình nuôi trồng nhân sâm, mà còn mang lại những cảm xúc tích cực, thú vị, mới lạ của những "tín đồ yêu nhân sâm - kinh doanh nhân sâm".

KOJA MART tham gia chương trình trải nghiệm nhổ sâm thực tế tại Hàn Quốc

Ngoài ra, các thành viên còn có cơ hội tham quan một nhà máy sản xuất nhân sâm và thưởng thức các món ăn bồi bổ sức khỏe vô cùng độc đáo, quý giá từ loại dược liệu này như sâm chiên giòn, gà hầm nhân sâm, …



Khám phá nhà máy sản xuất an cung, tinh dầu thông đỏ

Sau trải nghiệm lễ hội nhân sâm tại Geumsan, phái đoàn KOJA MART tiếp tục hành trình tham quan nhà máy sản xuất hàng đầu trực thuộc Công ty Gyoungju Herbal Medicine Co., Ltd và rất vinh dự được đón tiếp bởi TGĐ công ty. Ông đã tận tình giới thiệu từ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất áp dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại.

Chuyến tham quan nhà máy giúp các thành viên KOJA MART mở mang hiểu biết, kiến thức về sản xuất sản phẩm sức khỏe, khơi dậy những khát vọng và ý tưởng phát triển hợp tác lâu dài cùng nhà máy hàng đầu tại Hàn Quốc.

Đắm chìm trong cảnh sắc mùa thu Hàn Quốc cùng những món ăn truyền thống hấp dẫn

Ngoài những sự kiện mở mang kiến thức và kiến tạo những mối quan hệ hợp tác lâu dài, không thể không kể đến những trải nghiệm thú vị và đáng giá tại khách sạn 4 sao cùng các cảnh quan lãng mạn nổi tiếng Hàn Quốc như đảo tình yêu Nami, nhà Xanh Hàn Quốc,... Ngoài ra, phái đoàn KOJA MART còn được tham gia vào các bữa tiệc truyền thống Hàn Quốc, thử nghiệm các món ăn ngon như canh sườn bò, tôm hùm Myeodong,... và tham dự các hoạt động văn hóa, thời trang truyền thống.

Đoàn du lịch KOJA MART check in tại Nhà Xanh Hàn Quốc

Chuyến du lịch Hàn Quốc triệu đô này vừa là dịp để khám phá đất nước xinh đẹp Hàn Quốc, vừa là cơ hội để tham quan, mà còn tạo sự gắn kết mạnh mẽ giữa các thành viên của KOJA MART. Nó thể hiện tình yêu và tôn trọng của thương hiệu, là lời cảm ơn sâu sắc tới những người anh em đã đồng hành KOJA MART trong suốt thời gian qua. Chặng đường tới, hy vọng KOJA MART cùng 22 đại lý nhượng quyền sẽ đoàn kết, gắn bó, phát triển lớn mạnh để tạo nên những thông điệp bảo vệ sức khỏe ý nghĩa nhất tới cộng đồng Việt Nam.



Thông tin thương hiệu

Là đơn vị cung cấp các sản phẩm chăm sóc & bảo vệ sức khỏe chuyên nghiệp ở cả Hàn Quốc và Việt Nam với nhiều sản phẩm đa dạng, KOJA MART có những chính sách dành riêng cho đại lý nhượng quyền vô cùng hấp dẫn.

Hỗ trợ tư vấn và đào tạo đại lý nhượng quyền xây dựng hệ thống cộng tác viên bán hàng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó còn được hợp tác cùng gương mặt trẻ tài năng của KOJA MART đồng thời hỗ trợ tư vấn thiết kế cửa hàng, cung cấp các sản phẩm miễn phí cho rất nhiều cộng tác viên hay đại lý.

KOJA MART - Nâng Tầm Chất Lượng Cuộc Sống

Trụ sở chính: Số 456 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 19001518