Chuyện gì đang xảy ra với Khởi My - Kelvin Khánh?

Cách đây 7 năm, Khởi My và Kelvin Khánh gây sốt khi bất ngờ "đánh úp" bí mật tổ chức lễ ăn hỏi. Thời điểm đó, cả hai đã được nhiều người "đẩy thuyền" nhưng chỉ mập mờ chứ chưa tiết lộ mối quan hệ công khai. Chính vì thế, việc cả hai bất thình lình về chung mà nhà khiến nhiều sao Việt lẫn khán giả vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác. Sau khi trở thành vợ chồng, cuộc sống của Khởi My và Kelvin Khánh cũng có nhiều chuyển biến.

Khởi My và Kelvin Khánh đã có 7 năm chính thức về chung nhà

Dù có sức hút nhất định trong lòng công chúng, nhưng đôi vợ chồng này rất ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, Khởi My cũng lui về hậu trường và tận hưởng cuộc sống êm đềm bên ông xã. Cho đến thời gian gần đây, Khởi My và chồng có nhiều thay đổi gây bất ngờ. Theo đó, nữ ca sĩ thỉnh thoảng sẽ cho ra mắt bài hát mới nhưng không truyền thông rầm rộ mà chỉ đăng tải một cách ngẫu hứng trên trang cá nhân. Khởi My từng được dự đoán sẽ góp mặt trong danh sách 30 Chị đẹp Đạp gió nhưng cuối cùng cô không tham gia. Hiện tại, Khởi My cũng ít khi đi diễn mà chỉ nhận đăng bài quảng cáo, PR sản phẩm trên fanpage cá nhân hơn 10 triệu người theo dõi.

Sau Ca sĩ mặt nạ, Khởi My không xuất hiện trong bất kỳ chương trình truyền hình nào thêm

Về phía Kelvin Khánh, anh hạn chế xuất hiện với vai trò dẫn dắt trong các gameshow. Nam ca sĩ hiếm hoi cập nhật thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, Facebook cá nhân đã rơi vào trạng thái vô hiệu hóa. Việc "ở ẩn", gần rút khỏi các hoạt động showbiz của Khởi My và Kelvin Khánh khiến nhiều người tiếc nuối. Mỗi khi Khởi My có bài đăng mới, netizen đều gửi bình luận hỏi thăm và mong cả hai suy nghĩ về chuyện tái xuất showbiz.

Kelvin Khánh còn "sống ẩn" hơn cả Khởi My, anh không còn cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội

Khởi My từng tiết lộ lý do ít hoạt động là muốn dành nhiều thời gian được ở cạnh chồng, cùng nhau tận hưởng cuộc sống an yên. Những năm gần đây, Khởi My ít khi đi hát mà chuyển hướng sang làm streamer.

Khi bất ngờ tái xuất trong Ca sĩ mặt nạ sau 6 năm vắng bóng, nữ ca sĩ tiết lộ vì món quà của chồng mà chỉ muốn ở nhà chơi game, trò chuyện trực tuyến với mọi người. Khởi My khiến Trấn Thành ngỡ ngàng khi thừa nhận: "Em lấy chồng xong rồi chồng em mua một dàn máy game cho em chơi, thế là sự nghiệp streamer (streamer là những người thực hiện công việc livestream - phát sóng trực tiếp cho người xem với nhiều chủ đề như game, ăn uống, giải trí - PV) bắt đầu từ đó. Khi đã mê game rồi là không thích hát nữa".

Khởi My đã chuyển hướng sang làm streamer, cô được chồng đầu tư dàn máy xịn

Về cuộc sống hôn nhân, cặp đôi sinh sống bên trong căn penthouse sang trọng, đắt đỏ. Cả hai không có sở thích khoe đồ hiệu mà chỉ thích chi mạnh tay cho những chuyến du lịch nước ngoài. Cặp đôi còn rủ rê nhau tập thể thao, nâng cấp body xịn cả đôi. Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Cặp đôi sở hữu căn penthouse sang trọng, rộng rãi ở TP.HCM

Cả hai có chung sở thích đi phượt khắp nơi

Hôn nhân viên mãn là thế nhưng hồi tháng 3/2024, Khởi My và Kelvin Khánh liên tục vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân. Nguồn cơn là do nhiều người phát hiện cả hai không đăng ảnh bên nhau thường xuyên như trước kia. Thời điểm đó, Trung Quân - bạn thân của Khởi My có bài đăng ẩn ý nữ ca sĩ đã nhập hội độc thân. Cụ thể, vào hôm 12/3, Trung Quân chia sẻ bức ảnh chụp cùng Khởi My và Thùy Chi kèm chú ý thích "Nhìn cứ thấy ê ê, ê cũng ái". Cư dân mạng đã suy luận "ê cũng ái" là "ai cũng ế", cho rằng Khởi My đã ly hôn Kelvin Khánh.

Không để tin đồn lan rộng thêm, nữ ca sĩ phải đích thân lên tiếng phủ nhận. Khởi My cho biết cô đã "cười sảng" khi đọc những bình luận khẳng định vợ chồng cô tan vỡ. Đồng thời, vợ Kelvin Khánh còn "trách" Trung Quân vì đã có bài đăng hiểu lầm, gây xôn xao mạng xã hội.

Vào ngày 23/11, Khởi My đăng ảnh bên Kelvin Khánh để kỷ niệm 7 năm kết hôn. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Lại 1 lần nữa được mọi người nhắc ngày cưới. Kỳ này 1 đứa hái táo, 1 đứa đang chọc chó. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương 2 đứa".

Kelvin Khánh cưng chiều, chăm sóc Khởi My từng chút một

Thời điểm rộ tin tan vỡ, Khởi My tự đóng vai "team qua đường" tung ảnh cả hai luôn dính như sam đi du lịch khắp nơi