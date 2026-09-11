Chuyện gì đang xảy ra với Trường Giang?

Những ngày gần đây, một số khoảnh khắc cũ của Trường Giang khi diễn cùng các bạn diễn nữ được cư dân mạng đào lại và bàn luận trên Threads. Điều đáng chú ý là những tình huống từng gây tranh cãi từ nhiều năm trước nay tiếp tục được đặt dưới một góc nhìn khác, xoay quanh câu chuyện về ranh giới, sự tinh tế và cách ứng xử giữa các nghệ sĩ khi diễn chung.

Những màn ôm hôn từng gây tranh cãi bất ngờ được “đào lại”

Trên Threads, một số đoạn clip cũ ghi lại cảnh Trường Giang tương tác với các bạn diễn nữ đang được chia sẻ và bàn luận trở lại. Đây không phải những sự việc mới xảy ra, mà phần lớn là các tình huống từng xuất hiện trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi và từng gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trong một số tiểu phẩm, Trường Giang từng có những màn ôm, hôn hoặc thể hiện tình cảm với bạn diễn nữ khi nhập vai các nhân vật có quan hệ yêu đương. Nhiều trường hợp như Kim Tuyến, Kathy Uyên, Vân Trang, bên cạnh vụ việc với Hoa hậu Thùy Tiên từng gây tranh luận năm 2022.

Đáng chú ý, những tình huống này trước đây cũng không phải không có tranh luận. Có khán giả cho rằng đó là một phần của kịch bản và diễn xuất, trong khi một bộ phận khác đặt câu hỏi liệu những hành động thân mật như vậy có thực sự cần thiết để tạo cao trào cho một tiết mục hay không. Tranh luận vì thế không hoàn toàn mới, mà đang được khơi lại trong một không gian mạng có cách phản ứng khá khác so với thời điểm các chương trình này phát sóng.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Trường Giang từng giải thích rằng những hành động thân mật trên sân khấu xuất phát từ tình huống của nhân vật. Nam nghệ sĩ lấy ví dụ việc hóa thân thành Romeo - Juliet hay vào vai một cặp đôi yêu xa lâu ngày gặp lại để lý giải cho những cảnh hôn trong chương trình.

Đây cũng chính là điểm khiến những đoạn clip cũ trở nên đáng chú ý khi được nhìn lại. Một hành động có thể từng được xem đơn giản là “mảng miếng” hoặc cách đẩy tình huống trên sân khấu, nhưng sau nhiều năm, khán giả có thể đặt thêm những câu hỏi khác về sự chủ động, giới hạn của bạn diễn và mức độ cần thiết của một hành động thân mật trong kịch bản.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn câu chuyện một cách đầy đủ. Không thể mặc định rằng tất cả những bạn diễn từng xuất hiện trong các tình huống này đều cảm thấy khó chịu hay cho rằng mình bị vượt quá giới hạn. Chẳng hạn, sau tranh cãi năm 2022, Thùy Tiên từng cho biết cô không nghĩ quá nhiều về hành động của Trường Giang và nhìn nhận đây là một tình huống trong chương trình.

Vì vậy, việc những clip này được chia sẻ trở lại nên được xem là một cuộc tranh luận của khán giả về cách ứng xử trên sân khấu, thay vì vội kết luận về cảm nhận hoặc trải nghiệm của từng người trong cuộc.

Không chỉ ôm hôn, những màn tát bất ngờ cũng bị đào lại

Bên cạnh những phân cảnh ôm, hôn từng gây tranh luận, một chi tiết khác cũng đang được cư dân mạng nhắc đến khi xem lại các màn diễn cũ của Trường Giang là những tình huống có động tác tát bạn diễn. Điểm khiến các đoạn clip này được chú ý nằm ở cảm giác rất bất ngờ: Có những khoảnh khắc diễn ra nhanh, mạnh và tự nhiên đến mức người xem có cảm giác như đó là phản ứng tức thời trên sân khấu chứ không phải một mảng miếng đã được chuẩn bị từ trước.

Một số cái tên như Khởi My, Sĩ Thanh hay Huỳnh Lập cũng được cư dân mạng nhắc lại trong những cuộc bàn luận này. Các đoạn diễn cũ đang được đặt cạnh nhau để nhìn lại một kiểu làm hài từng khá phổ biến trên truyền hình: Đẩy tình huống lên cao bằng những phản ứng mạnh như tát, ôm, kéo, giữ hay các hành động tiếp xúc cơ thể bất ngờ. Ở thời điểm các chương trình phát sóng, những màn tương tác như vậy thường được xem là một phần của sự tung hứng và khả năng ứng biến của nghệ sĩ. Nhưng khi được cắt riêng thành clip và xem lại nhiều năm sau, cảm nhận của khán giả lại có thể hoàn toàn khác.

Thực tế, các màn diễn của Trường Giang từ nhiều năm trước từng nhiều lần bị bàn luận vì yếu tố bất ngờ và mức độ tương tác với bạn diễn. Báo chí từng ghi nhận những trường hợp bạn diễn nữ phản ứng, né tránh hoặc tỏ ra bất ngờ trước các màn ôm hôn trên sân khấu; bản thân Trường Giang khi đó giải thích rằng anh thực hiện những hành động này trong bối cảnh diễn xuất và tình huống của nhân vật.

Vì thế, điều khiến các đoạn clip cũ trở nên đáng chú ý ở thời điểm hiện tại không chỉ nằm ở việc "Trường Giang đã làm gì", mà còn ở câu hỏi lớn hơn: Đâu là ranh giới giữa sự ứng biến của diễn viên và một hành động có thể khiến bạn diễn rơi vào thế bị động? Một mảng miếng từng được xem là hài hước cách đây nhiều năm hoàn toàn có thể được khán giả hôm nay đánh giá bằng một tiêu chuẩn khác.

Đây cũng là lý do câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý dù không có một sự việc mới nào được xác nhận. Thứ đang được bàn luận không hẳn là một “phốt mới” của Trường Giang, mà là cách khán giả hôm nay nhìn lại những khoảnh khắc của showbiz trong quá khứ.

Với những nghệ sĩ từng có nhiều năm hoạt động trên truyền hình, việc các chương trình cũ liên tục được cắt lại, chia sẻ và đặt trong những cuộc tranh luận mới có lẽ sẽ còn diễn ra. Và trong trường hợp này, câu hỏi được đặt ra không chỉ dành riêng cho Trường Giang: Ranh giới giữa một màn diễn hết mình và một hành động dễ khiến người khác khó xử trên sân khấu nên được xác định như thế nào?