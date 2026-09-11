Binz đã thay đổi

Chiều tối ngày 10/9, tại buổi công chiếu phim concert SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER của Soobin, đông đảo nghệ sĩ đã góp mặt như Touliver, Rhymastic, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Swan Nguyên, Đăng Khôi,... Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đình đám khiến thảm đỏ nhận được nhiều sự chú ý. Trong số đó, Binz là cái tên nổi bật khi gây ấn tượng với diện mạo có phần khác lạ so với hình ảnh thường thấy.

Binz khác lạ với mái tóc vàng

Tại sự kiện, Binz lựa chọn trang phục khá đơn giản với áo thun đen, không cầu kỳ về phụ kiện hay kiểu dáng. Tuy nhiên, điểm nhấn lại nằm ở mái tóc nhuộm vàng được cắt ngắn. Kiểu tóc này khiến diện mạo nam rapper trở nên trẻ trung, cá tính và có phần bụi bặm hơn. Mái tóc vàng kết hợp cùng trang phục tối màu mang đến cho Binz vẻ ngoài phóng khoáng, đồng thời vẫn giữ được chất "bad boy".

Màn "đổi giao diện" của Binz tại sự kiện lần này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ

Sự thay đổi này càng gây chú ý bởi trong thời gian qua, Binz thường xuất hiện với mái tóc đen, phong cách lịch lãm và chỉn chu. Nam rapper nhiều lần lựa chọn những bộ vest sang trọng, tạo nên hình ảnh có phần trưởng thành, nam tính và khác biệt. Vì vậy, màn "đổi giao diện" tại sự kiện lần này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Trong thời gian qua, Binz thường xuất hiện với mái tóc đen, phong cách lịch lãm

Trước đó, Binz cũng từng được khán giả chú ý khi ngoại hình có phần đầy đặn hơn trong một số show diễn tại Mỹ. Những hình ảnh ghi lại từ sân khấu từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nam rapper sau đó hài hước cho rằng các hình ảnh gây chú ý là sản phẩm của AI, nhưng điều này vẫn khiến khán giả tiếp tục quan tâm đến diện mạo của anh.

Ở những hình ảnh gần đây, gương mặt và vóc dáng của Binz tiếp tục được nhận xét có phần đầy đặn. Tuy nhiên, tại buổi công chiếu lần này, sự chú ý dành cho nam rapper không chỉ đến từ câu chuyện ngoại hình mà còn nằm ở phong cách mới. Từ mái tóc vàng cắt ngắn đến cách phối đồ đơn giản, Binz mang đến hình ảnh bụi bặm và trẻ trung hơn, khác biệt so với vẻ lịch lãm quen thuộc gần đây.

Hình ảnh mới lần này phần nào gợi nhớ đến một Binz "bad boy" phóng khoáng, cá tính của thời kỳ BigCityBoi hay những ca khúc hip hop, underground trước đây

Hình ảnh mới lần này phần nào gợi nhớ đến một Binz "bad boy" phóng khoáng, cá tính của thời kỳ BigCityBoi hay những ca khúc hip hop, underground trước đây. Trước thời điểm BigCityBoi bùng nổ, Binz cũng từng ghi dấu với They Said, Gene, Krazy và Nguyên Team Đi Vào Hết - những sản phẩm góp phần định hình hình ảnh "bad boy" đặc trưng của anh trong mắt khán giả. Không chỉ nằm ở âm nhạc, phong cách thời trang của Binz khi ấy cũng trở thành một phần trong nhận diện của nam rapper. Anh thường chuộng những món đồ có thiết kế nổi bật, kiểu tóc được tạo kiểu cầu kỳ và các phụ kiện mang hơi hướng hip hop, tạo cảm giác phóng khoáng, có phần nổi loạn.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Binz lại cho thấy sự chuyển mình khá rõ về hình ảnh. Với EP Keep Cầm Ca, nam rapper đã rũ bỏ phần nào hình tượng "bad boy" quen thuộc để thử nghiệm một màu sắc trưởng thành, giàu tính chiêm nghiệm hơn. Dự án lấy cảm hứng từ bolero, đồng thời xây dựng hình ảnh Binz và Xuân Đan trong một thế giới mang màu sắc điện ảnh, u tối và nhiều ẩn dụ. Riêng MV Duyên Kiếp Cầm Ca còn khai thác sự đối lập giữa hào quang sân khấu và những góc khuất, cô độc phía sau người nghệ sĩ.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Binz lại cho thấy sự chuyển mình khá rõ về hình ảnh

và trung thành với tóc đen

Đến album Gặp Lại phát hành năm 2026, sự trưởng thành ấy tiếp tục được thể hiện rõ hơn. Đây là album đầu tay của Binz, được xây dựng như một hành trình nhìn lại nhiều giai đoạn trong cuộc đời, từ những năm tháng đầu yêu âm nhạc đến những va vấp, tình yêu, sự nổi tiếng và cách anh đối diện với chính mình. Vì thế, hình ảnh Binz trong giai đoạn này cũng trở nên điềm đạm, lịch lãm và tiết chế hơn, khác khá xa vẻ ngoài ngông nghênh, bụi bặm từng gắn với thời kỳ BigCityBoi.

Việc Binz bất ngờ trở lại với diện mạo cá tính khiến khán giả bất ngờ

Chính vì vậy, màn trở lại với mái tóc vàng cắt ngắn và phong cách bụi bặm tại sự kiện tối qua khiến nhiều người bất ngờ. Sau một thời gian quen mắt với hình ảnh lịch lãm, mái tóc đen và những bộ vest sang trọng, việc Binz bất ngờ trở lại với diện mạo cá tính khiến khán giả bất ngờ, đồng thời gợi nhắc về chất "bad boy" từng làm nên dấu ấn riêng của nam rapper.

Ảnh: FBNV