Chuyện gì xảy ra khi sạc điện thoại cả đêm?

Cắm sạc điện thoại qua đêm là thói quen khá phổ biến, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng thiết bị trong ngày. Điều gì xảy ra khi cắm sạc điện thoại cả đêm? Về cơ bản, khi thức dậy vào sáng hôm sau, điện thoại đã được sạc đầy pin và sẵn sàng sử dụng, mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích này, đây lại là thói quen được các chuyên gia khuyên không nên duy trì thường xuyên bởi có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị, chất lượng pin cũng như tiềm ẩn một số rủi ro trong quá trình sử dụng.

Pin điện thoại có bị ảnh hưởng khi sạc qua đêm?

Với các smartphone hiện nay, tình trạng pin bị “sạc quá mức” không còn phổ biến như trước. Điện thoại được trang bị hệ thống quản lý pin, có khả năng tự điều chỉnh và ngừng nạp điện khi pin đạt mức tối đa. Vì vậy, việc cắm sạc qua đêm không đồng nghĩa với việc pin sẽ liên tục nhận điện và bị quá tải.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa sạc qua đêm hoàn toàn không ảnh hưởng đến pin. Khi đạt 100%, điện thoại có thể chuyển sang cơ chế duy trì mức pin, thỉnh thoảng tiêu thụ một lượng điện nhỏ rồi tiếp tục nạp. Việc thường xuyên giữ pin ở mức đầy trong thời gian dài có thể làm pin lithium-ion xuống cấp nhanh hơn, từ đó giảm khả năng giữ pin sau một thời gian sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiệt độ cũng là yếu tố đáng chú ý. Nếu điện thoại nóng lên trong quá trình sạc, đặc biệt khi đặt trên giường, dưới gối hoặc ở nơi khó tản nhiệt, nhiệt lượng tích tụ có thể tác động không tốt đến pin và các linh kiện bên trong.

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Những rủi ro không nên bỏ qua

Một chiếc điện thoại được thiết kế tốt cùng bộ sạc chất lượng sẽ có nhiều cơ chế bảo vệ khi sạc. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn có thể xuất hiện nếu sử dụng củ sạc, dây cáp kém chất lượng, bị hư hỏng hoặc không tương thích với thiết bị. Đáng chú ý, việc đặt điện thoại dưới chăn, gối hoặc trên bề mặt mềm khi sạc có thể khiến nhiệt khó thoát ra ngoài. Trong trường hợp thiết bị hoặc bộ sạc gặp lỗi, nhiệt độ tăng cao có thể làm hỏng pin và trong những tình huống nghiêm trọng, gây ra sự cố về an toàn. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc “sạc qua đêm” mà còn phụ thuộc vào chất lượng thiết bị sạc, môi trường sạc và cách người dùng bảo quản điện thoại.

Nên sạc điện thoại thế nào để bảo vệ pin?

Để hạn chế tình trạng pin xuống cấp, người dùng nên ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, có thông số phù hợp với điện thoại. Không nên tiếp tục sử dụng dây cáp bị đứt, củ sạc có dấu hiệu cháy nóng bất thường hoặc phụ kiện không rõ nguồn gốc.

Khi sạc, nên đặt điện thoại trên bề mặt cứng, thoáng và có khả năng tản nhiệt tốt. Tránh vừa sạc vừa đặt máy dưới gối, chăn hoặc những vị trí kín. Nếu điện thoại nóng bất thường trong lúc sạc, người dùng nên kiểm tra lại bộ sạc và tình trạng thiết bị thay vì tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, nếu không cần thiết, có thể hạn chế thói quen cắm sạc suốt cả đêm. Nhiều mẫu điện thoại hiện nay cũng có tính năng tối ưu hóa sạc hoặc giới hạn mức sạc nhằm giảm thời gian pin phải duy trì ở mức cao. Người dùng nên bật các tính năng này nếu thiết bị hỗ trợ.