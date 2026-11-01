Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội. Cô được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, sau đó đăng quang Supermodel Me 2021. Năm 2024, người đẹp tham gia Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Hai năm sau, cô trở lại cuộc thi, vượt qua 29 thí sinh để đăng quang trong đêm chung kết ngày 2/10 tại Hải Phòng.

Tuy nhiên, chỉ 47 ngày sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh chính thức bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu Hoa hậu. Trong khi đơn vị tổ chức chưa công bố người kế nhiệm, động thái gỡ bỏ các danh hiệu sắc đẹp trên trang cá nhân của người đẹp sinh năm 1999 cũng thu hút sự chú ý.

Khép lại nhiệm kỳ 47 ngày sau đăng quang

Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của người đẹp sau hơn một tháng rưỡi đăng quang.

Theo thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức và các bên liên quan đã xem xét hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh. Người đẹp khi đó bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức cho biết Quỳnh Anh tiếp tục tham gia một sự kiện cộng đồng khi chưa thông báo và thống nhất trước với công ty. Đơn vị này cho rằng một số vấn đề phát sinh tại sự kiện đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi.

Một nội dung khác được đề cập là việc Quỳnh Anh thông báo với đơn vị quản lý về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, theo ban tổ chức, người đẹp vẫn xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền mà chưa thông qua các bên liên quan.

Từ những diễn biến trên, ban tổ chức nhận định các sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu Hoa hậu. Sau khi xem xét, đơn vị quyết định thu hồi vương miện của Nguyễn Quỳnh Anh.

Trước đó, người đẹp từng vướng tranh cãi khi loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ một nhóm trò chuyện riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội hồi tháng 10. Nội dung tin nhắn bị cho là có những lời lẽ thiếu thiện chí về một số nhân vật trong giới sắc đẹp. Quỳnh Anh sau đó lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có những phát ngôn thiếu cân nhắc. Ngày 25/10, ban tổ chức thông báo đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật của cô trong 6 tháng.

Ai sẽ thay thế Nguyễn Quỳnh Anh?

Việc thu hồi danh hiệu khiến vị trí Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 bị bỏ trống. Câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu một trong các Á hậu của cuộc thi có được lựa chọn để kế nhiệm hay không.

Tại mùa giải năm nay, ngoài Quỳnh Anh, ban tổ chức còn trao các danh hiệu Á hậu cho Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, Diệu Huyền và Trịnh Hồng Đăng. Trong đó, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 1, từng cùng Quỳnh Anh trở thành tâm điểm chú ý sau ồn ào liên quan đến nhóm trò chuyện riêng của các thí sinh.

Tuy nhiên, việc một Á hậu được trao danh hiệu kế nhiệm không phải là điều đã được xác nhận. Theo những thông tin được công bố sau quyết định thu hồi vương miện, ban tổ chức chưa đưa ra phương án cụ thể về người thay thế Nguyễn Quỳnh Anh. Vì vậy, danh tính người sẽ tiếp nhận vị trí Hoa hậu vẫn là dấu hỏi.

Quỳnh Anh gỡ danh hiệu trên trang cá nhân

Sau thông báo của ban tổ chức, động thái trên mạng xã hội của Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngày 19/11, người đẹp chỉnh sửa phần giới thiệu trên trang cá nhân, gỡ bỏ hai danh hiệu từng gắn với Miss Universe Vietnam, gồm Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Trên Instagram, cô cũng xóa các danh hiệu sắc đẹp khỏi phần giới thiệu. Thông tin hiển thị tập trung vào công việc người mẫu và liên hệ công việc. Đây là động thái đáng chú ý bởi trước đó, những danh hiệu tại Miss Universe Vietnam là một phần quan trọng trong hồ sơ hoạt động của người đẹp.

Dù vậy, tính đến thời điểm các thông tin trên được ghi nhận, Quỳnh Anh chưa đưa ra phát ngôn riêng về quyết định thu hồi vương miện. Đại diện công ty quản lý mới của cô cho biết đơn vị tôn trọng các ý kiến đa chiều, không cổ xúy những hành vi chưa phù hợp và sẽ đồng hành cùng người đẹp trong quá trình hoàn thiện bản thân, phát triển năng lực chuyên môn. Định hướng hoạt động được đề cập gồm lĩnh vực thời trang và các dự án cộng đồng.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet, MUVN)