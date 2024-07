Chuyên gia bất ngờ dự báo về đất nền phân lô cuối năm nay

Hiện nay, phân khúc đất nền phía Nam ghi nhận thanh khoản tăng dần. Các môi giới có giao dịch tốt hơn thời điểm quý 1/2024. Bên cạnh các nền đất giá tốt hẳn so với thị trường bán ra nhanh thì các nền có vị trí đẹp, giảm giá trên dưới 10% so với đỉnh sốt vẫn có người mua.

Chia sẻ mới đây, một môi giới bất động sản cho biết, từ thời điểm có thông tin siết việc phân lô bán nền ở nhiều khu vực thành phố, thị xã thì đất nền đã rục rịch sức cầu. Gần đây, khi Luật kinh doanh bất động sản sắp chính thức có hiệu lực từ 1/8/2024 đã tác động phần nào đến tâm lý nhà đầu tư. Nhiều người hiểu rằng, trong giai đoạn tới, loại hình đất phân lô sẽ khan hiếm nguồn cung, từ đó kéo theo giá tăng lên. Do đó, họ đã ra quyết định ở thời điểm này. “Nhiều nền đất giảm giá khá ít so với đầu năm 2022 nhưng vẫn có nhà đầu tư vào mua. Thậm chí đã xuất hiện hiện tượng nhà đầu tư nhờ môi giới kiếm thêm nguồn hàng giá tốt để mua theo nhóm”, môi giới này cho hay.

Theo ghi nhận, hiện tại giao dịch đất nền chủ yếu đến từ thị trường ven Tp.HCM, khu vực tỉnh lân cận thanh khoản chưa đồng đều. Vừa qua, đã xuất hiện nhóm nhà đầu tư đi săn đất vườn, đất rừng diện tích lớn ở một số tỉnh để phục vụ cho mục đích sau này, tuy nhiên động thái này chưa rõ nét.

Giá đất nền phía Nam đang nhích dần. Ảnh: HV

Nếu so với giai đoạn cuối năm 2023, hiện đất phân lô phía Nam đã nhích giá ở thị trường thứ cấp từ 3-10% (tuỳ khu vực). Tình trạng giảm giá sâu trên diện rộng đã giảm, chỉ còn các nền đất nhà đầu tư thực sự ngộp tài chính muốn thu dòng tiền nên tiếp tục giảm giá trên dưới 25% so với giá mua vào. Suốt từ đầu năm 2024 đến nay, tâm lý nhà đầu tư đã ổn định dần do các tín hiệu tốt lên từ thị trường, điều này khiến nhiều người kì vọng giá đất phân lô sẽ tăng trong giai đoạn tới.

Nhiều dự báo, từ nay đến thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8/2024, phân khúc đất nền phân lô phía Nam sẽ diễn ra nhịp giao dịch tăng. Không chỉ nhà đầu tư mà người mua ở thực cũng tranh thủ tận dụng thời điểm để xuống tiền.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia để đất nền tăng giá mạnh vào cuối năm nay sẽ rất khó. Mức giá sẽ đi ngang hoặc nhích nhẹ. Phải vào giai đoạn 2025-2026, giá cũng như giao dịch đất nền mới có thể “bật” trở lại.

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Dịch vụ tư vấn và Phát triển dự án DKRA Group từng nhấn mạnh, việc Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm sẽ tác động nhất định đến thị trường nhà đất nói chung, phân khúc đất nền nói riêng. Quy định siết chặt hoạt động chia lô, tách thửa đất mới có thể khiến nguồn cung đất nền phân lô giảm mạnh, trong khi nhu cầu khó giảm trong dài hạn, vì tâm lý người Việt rất chuộng loại hình bất động sản này. Khi cung ít - cầu nhiều thì giá đất nền sẽ đi lên. Theo đó, nhiều nhà đầu tư muốn nắm bắt xu hướng này và bắt đầu tìm kiếm đất nền trước khi luật mới chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm thị trường đất nền khó bùng nổ về sức cầu cũng như giá bán. Thời điểm từ giữa năm 2025 trở đi theo ông Thắng mới là “điểm rơi” của phân khúc này. Đồng thời, khi tham gia thị trường đất nền, nhà đầu tư cần ưu tiên những khoản đầu tư trung - dài hạn, có chiến lược bài bản, kì vọng lợi nhuận ổn định. Thị trường sẽ khó có lợi nhuận đột biến như giai đoạn trước đây.