Chuyên gia cảnh báo: Giá vàng có thể điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn

Theo khảo sát mới nhất của Reuters với 39 chuyên gia và nhà giao dịch kim loại quý, giá vàng được dự báo đạt trung bình khoảng 3.400 USD/ounce trong năm 2025 và tăng lên 4.275 USD/ounce trong năm 2026. Đây là lần đầu tiên mức dự báo trung bình của nhóm phân tích vượt mốc 4.000 USD/ounce. Báo cáo cho thấy phần lớn chuyên gia tin rằng mức 4.000 USD/ounce sẽ trở thành "mặt bằng giá mới", thay vì chỉ là cột mốc mang tính nhất thời. Yếu tố quan trọng nhất được nhắc đến là kỳ vọng Fed sớm chuyển sang chu kỳ giảm lãi suất, giúp chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn.

Ngoài khảo sát của Reuters, các định chế tài chính lớn tiếp tục đưa ra các dự báo lạc quan hơn. JPMorgan cho rằng vàng vẫn là tài sản có mức độ chắc chắn cao nhất trong bối cảnh căng thẳng kinh tế - tài chính leo thang toàn cầu. Ngân hàng này dự báo giá vàng trung bình có thể đạt 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ dòng vốn mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và sự giảm tốc của USD. Theo JPMorgan, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương dự kiến duy trì khoảng 566 tấn/quý trong năm 2026 – mức cao hỗ trợ cho chu kỳ tăng giá kéo dài.

Khảo sát của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) cũng đưa ra dự báo giá vàng có thể đạt gần 5.000 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới. Những người tham gia khảo sát nhấn mạnh rằng bất ổn địa chính trị, rủi ro tài khóa của Mỹ và xu hướng giảm dự trữ USD đang khiến vàng trở thành lựa chọn ưu tiên trong danh mục của nhiều ngân hàng trung ương. Ngoài ra, sức mua từ nhà đầu tư tổ chức và các quỹ ETF cũng có dấu hiệu phục hồi sau khi thị trường trải qua các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, các chuyên gia bình luận trên Kitco nhận định, dù vàng đã có những phiên điều chỉnh sau khi lập đỉnh mới, xu hướng tăng vẫn được giữ vững khi giá liên tục duy trì trên các vùng hỗ trợ mạnh và lực mua chủ động xuất hiện mỗi khi thị trường giảm sâu. Một số chuyên gia cho rằng các nhịp điều chỉnh hiện tại chỉ mang tính "healthy correction" – điều chỉnh cần thiết để củng cố xu hướng tăng dài hạn – trước khi vàng có thể tiếp tục thử thách những vùng giá cao hơn.

Tuy nhiên, một số cảnh báo cũng được đưa ra. Một số chuyên gia cho rằng, vàng có thể tạm chững lại nếu Fed trì hoãn quá trình giảm lãi suất hoặc đưa ra thông điệp cứng rắn hơn về kiềm chế lạm phát. Đồng USD mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại cũng có thể gây áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn. Đặc biệt, mức tăng mạnh của vàng từ đầu năm khiến một bộ phận nhà đầu tư cẩn trọng hơn với nguy cơ "quá mua" tại các vùng giá nhạy cảm.

Giá vàng thế giới hiện vẫn đang trong một chu kỳ tăng giá mang tính cấu trúc, được hỗ trợ bởi những yếu tố nền tảng dài hạn thay vì chỉ dựa trên biến động ngắn hạn. Nhu cầu của các ngân hàng trung ương, sự dịch chuyển khỏi USD, rủi ro địa chính trị kéo dài và chính sách tiền tệ nới lỏng đều là các mảnh ghép quan trọng cho triển vọng tăng giá của vàng trong giai đoạn tới.

Trong khi các mức dự báo có khác nhau, điểm đồng thuận của giới phân tích là vàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong môi trường kinh tế bất ổn. Mốc 4.000 USD/ounce, từng được xem là ngưỡng tâm lý nay đang trở thành nền giá mới, đặt ra khả năng thị trường có thể tiến xa hơn nếu các điều kiện vĩ mô tiếp tục ủng hộ.

