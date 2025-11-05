Chuyên gia cảnh báo: Một nhịp điều chỉnh sâu có thể xảy ra với giá vàng

Sự điều chỉnh của giá vàng

Sau chuỗi tăng mạnh trong quý III, thị trường vàng toàn cầu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi giá giảm liên tiếp trong hai tuần gần đây. Tuy nhiên, đằng sau nhịp giảm ngắn hạn này, giới phân tích cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi bối cảnh nợ công cao, nhu cầu dự trữ của ngân hàng trung ương và kỳ vọng lãi suất thực tiếp tục hạ trong năm 2026.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, tâm lý trên thị trường vàng đã chuyển từ “hưng phấn sang thận trọng” sau giai đoạn tăng nóng từ tháng 8 đến đầu tháng 10. Nhà đầu tư hiện đang đánh giá lại xem liệu bao nhiêu yếu tố trong “câu chuyện năm 2025” gồm cắt giảm lãi suất, căng thẳng tài khóa, rủi ro địa chính trị và nhu cầu từ ngân hàng trung ương đã được phản ánh vào giá.

Giá vàng giao ngay hiện được giao dịch quanh vùng 3.850 - 3.880 USD/ounce, giảm từ đỉnh gần 4.360 USD/ounce trong tháng 10. Ông Hansen cho rằng nhịp điều chỉnh này là “một sự giải tỏa áp lực lành mạnh chứ không phải đảo chiều xu hướng”. Tuy nhiên, vị chuyên gia này vẫn cảnh báo: Một nhịp giảm sâu hơn không thể loại trừ nếu khẩu vị rủi ro trên thị trường chứng khoán duy trì cao và đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng “việc cắt giảm lãi suất tháng 12 chưa phải điều chắc chắn” đã khiến đồng USD mạnh lên và lợi suất thực tăng, làm giảm bớt hứng khởi của thị trường vàng. Ngoài ra, tiến triển trong đàm phán thuế quan Mỹ - Trung được đánh giá là “tích cực nhưng chưa đủ lớn” để thay đổi bức tranh đầu tư phòng thủ.

Một phần nguyên nhân khiến giá vàng hạ nhiệt đến từ yếu tố mùa vụ, khi tháng 11 và 12 thường là giai đoạn giảm nắm giữ vàng của các quỹ ETF, theo ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares (GLD) đã giảm gần 8 tấn nắm giữ kể từ khi giá đạt đỉnh tháng 10. Dù vậy, Doshi nhận định đây chỉ là pha tích lũy trong xu hướng tăng dài hạn và không cho thấy dấu hiệu thoái vốn mạnh. “Nếu nhìn trong chu kỳ 12 tháng, đà tăng của vàng vẫn chưa kết thúc. Chúng ta có thể thấy thêm 8 tuần điều chỉnh trước khi xu hướng tăng quay lại,” ông nói.

Nhiều động lực đẩy giá vàng tăng

Thực tế, dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng vật chất toàn cầu vẫn ở mức cao kỷ lục, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ. Ở Trung Quốc, dù chính phủ mới chấm dứt ưu đãi thuế VAT cho một số nhà bán lẻ trang sức, nhu cầu đầu tư vàng dưới dạng thỏi, đồng xu và ETF vẫn tăng mạnh, do các kênh này tiếp tục được miễn thuế.

Tại Ấn Độ, nhu cầu vàng trang sức giảm nhẹ sau mùa lễ hội, nhưng dự kiến sẽ ổn định trở lại trong mùa mua sắm cuối năm. “Thị trường đang bước vào giai đoạn trầm lắng sau lễ hội, nhưng khả năng cao sẽ phục hồi nhờ nhu cầu tích trữ và quà tặng cuối năm,” Hansen nhận định.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp giảm rủi ro giảm sâu của vàng là lực mua bền vững từ các ngân hàng trung ương. Theo WGC, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 220 tấn vàng trong quý III, nâng tổng lượng mua năm 2025 lên 634 tấn, gần bằng kỷ lục năm ngoái.

State Street dự báo dự trữ vàng toàn cầu có thể tăng thêm 750 – 900 tấn trong năm nay, dù thấp hơn mức 1.000 tấn/năm giai đoạn 2022–2024. Dù vậy, con số này vẫn gấp đôi lượng mua của năm 2021, thời điểm xu hướng “phi đô la hóa” (dedollarization) bắt đầu nổi lên.

Theo ông Aakash Doshi, nỗ lực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương đang khiến vàng trở thành “một lựa chọn thay thế thực chất cho đồng tiền pháp định”. Xu hướng này được xem là trụ cột giúp vàng giữ giá trong bối cảnh USD mạnh và thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm.

Dù ngắn hạn có thể điều chỉnh, phần lớn các tổ chức đầu tư lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng trong trung và dài hạn. Theo ông Doshi, lãi suất thực giảm, nợ công tăng và áp lực lạm phát dai dẳng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của vàng như tài sản dự trữ an toàn.

“Lợi suất dài hạn đang tăng trong khi lãi suất danh nghĩa có xu hướng giảm, khiến kỳ vọng lạm phát được neo ở mức cao,” ông nói. “Môi trường này sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng.”

Giới phân tích chung quan điểm cho rằng, đợt giảm hiện tại là cần thiết để thị trường vàng “xả bớt áp lực” sau giai đoạn tăng mạnh. Trong khi các yếu tố ngắn hạn như USD và lãi suất thực có thể tiếp tục tạo sức ép, nền tảng vĩ mô vẫn nghiêng về xu hướng tăng.

Nếu kịch bản tích cực diễn ra, vàng có thể sẽ tích lũy quanh vùng 3.800 - 4.000 USD/ounce trong phần còn lại của năm, trước khi tìm lại động lực tăng vào đầu năm 2026. Với các yếu tố hỗ trợ dài hạn chưa thay đổi, câu chuyện vàng vẫn chưa kết thúc, chỉ tạm nghỉ.

(Theo Kitco News)﻿