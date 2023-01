Chuyên gia Colliers nói về biệt thự, liền kề

Đơn vị này mới đây đã chỉ ra diễn biến của thị trường nhà phố biệt thự tại Tp.HCM và vùng phụ cận.

Theo đó, thị trường BĐS liền thổ đã có một năm đánh dấu nhiều cột mốc chú ý khi liên tục lập đỉnh giá mới trong năm 2022. Tại Tp.HCM sự xuất hiện của siêu dự án hàng hiệu The Rivus Elie Saab của Masterise Homes là một ví dụ điển hình khi giá bán cao nhất của dự án này lên đến gần 30 triệu đô - một mức giá khá cao cho một dự án khu vực ven nội thành. Tại vùng phụ cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương xuất hiện các dự án nhà phố, biệt thự nằm trong các khu đô thị quy mô có mức giá hàng chục tỉ đồng/căn trở lên. Chẳng hạn, mới đây tại Bến Lức, Long An khu biệt thự biệt lập Park Village của Nam Long Group chào thị trường với mức giá 16,8 tỉ đồng/căn. Đây cũng là dòng sản phẩm hiếm hoi bung thị trường thời điểm cận Tết, ghi nhận sự quan tâm khá tốt.

Theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho hay, tình hình BĐS nói chung, nhà phố, biệt thự nói riêng đang trong giai đoạn thách thức nhưng các dự án với pháp lý rõ ràng từ các chủ đầu tư uy tín vẫn ghi nhận những con số tích cực và được săn đón.

Quả thực, sức mua ghi nhận ổn định ở các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự bung hàng thời điểm cuối năm 2022. Người chọn xuống tiền với phân khúc này thường đánh giá cao các tiêu chí sống; với tâm thế sở hữu lâu dài.

Theo Colliers Việt Nam, kể từ đầu năm 2022, giá trung bình của các dự án nhà liền thổ đều tăng ở mức 10-15% mỗi quý, tuy nhiên, mức tăng này có phần chững lại, thậm chí giảm nhẹ trong quý 4 (chỉ khoảng 5%). Lý do, trong các tháng cuối năm, do tình hình siết tín dụng và một số vấn đề liên quan tới thị trường bất động sản Tp.HCM nên sức mua giảm, tỷ lệ hấp thụ chỉ còn rơi vào khoảng 80%.

Tại Tp.HCM, nguồn cung BĐS liền thổ trong quý 4 chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai như Global City, do thị trường có nhiều bất cập nên chủ đầu tư không triển khai giỏ hàng nhiều. Tuy nhiên, năm 2022 vẫn là một năm khởi sắc cho thị trường nhà liền thổ khi nhiều dự án danh tiếng được tung ra thị trường như Giai đoạn tiếp theo của Mizuki Park Nam Long Group, Classia Khang Điền, The Rivus Elie Saab, Global City và Senturia An Phú, The 9 Stellars. Tại khu vực vệ tinh có Waterpoint, Aqua City, Izumi City…Các dự án đã mở bán đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khá tốt, dao động từ 70-90%.

Trong khi tại Hà Nội, 2022 đã chứng kiến một năm không có quá nhiều biến động. Tính đến thời điểm hiện tại, mức giá trung bình của các dự án biệt thự và nhà phố tại Hà Nội đang dao động ở mức 4.000 USD/m2 và thậm chí trong quý cuối của năm 2022, mức giá còn có phần giảm khi sức mua không được giữ vững và các chủ đầu tư đang cố gắng đưa ra nhiều ưu đãi để thu hút khách hàng. Tỷ lệ hấp thụ ở thị trường biệt thự và nhà phố Hà Nội đang dao động khoảng 70-80%.

Theo ông David Jackson, dù còn nhiều thách thức, BĐS liền thổ vẫn được săn đón nhờ uy tín của chủ đầu tư.

Theo chuyên gia Colliers Việt Nam, nguồn cung chính tại Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại chủ yếu đến từ các dự án của Lotte và Vin Group. Trong thời gian sắp tới, thị trường Hà Nội hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cái tên nổi bật bên cạnh siêu dự án Vinhomes Cổ Loa của Vingroup như sự xuất hiện của Keppel Land tại Mailand, hay một phần khu đô thị Ciputra đã được đánh dấu của Kita Group, bên cạnh dự án UDIC Westlake.

Ông David Jackson cho rằng, năm 2023 sẽ là một năm nhiều thử thách đối với thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà liền thổ nói riêng. Việc chính phủ đã có động thái muốn gỡ rối cho thị trường bất động sản cũng sẽ đem lại nhiều cơ hội phục hồi, tuy nhiên, để khắc phục tình hình hiện tại, thị trường có thể sẽ phải đợi đến sớm nhất là quý 3/2023. Mặt khác, đa phần các chủ đầu tư đều đang hoãn triển khai giỏ hàng mới để tiếp tục đẩy các giỏ hàng còn sót lại.

“Tại Tp.HCM, trong năm tới, Khang Điền, Masterise, Nam Long Group sẽ tiếp tục là những cái tên đi đầu với các dự án KĐT, thu hút được nhiều sự quan tâm của người mua. Ngoài các dự án phía Đông thành phố, khu vực phía Nam như Nhà Bè, Bình Chánh như Zeigeist, Fifa City, Flora Panorama…vẫn đang được mong chờ. Hà Nội dự báo sẽ đón nhận nguồn cung mới từ Vinhomes Cổ Loa và Mailand…”, chuyên gia Colliers Việt Nam nhấn mạnh.